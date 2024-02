Steve Jobs pronosticó el fracaso de Microsoft en dominar Internet. Solo su alianza con OpenAI y ChatGPT pueden cambiarlo todo

Que Steve Jobs era un poco visionario no es ningún secreto (de hecho, es una de las claves de su éxito empresarial). Por eso cuando en 1996 vaticinó en una entrevista para Wired que lo más interesante tecnológicamente hablando era la web, acertaba con la importancia que internet iba a tener en la décadas venideras.

Los motivos para poner internet en lo más alto eran dos: su omnipresencia, porque en palabras del otrora CEO de Apple, 'lo que está en todas partes se vuelve interesante' y que Microsoft no iba a encontrar la forma de poseerlo. Casi 30 años después puede decirse que Steve Jobs tenía razón... pero Microsoft no ha dicho la última palabra.

A lo largo de la interesante entrevista, Steve Jobs se deshace en elogios hacia la Web, explicando que si prolifera tan rápido es por su simplicidad, aunque 'mucha gente quiere hacer la web más complicada' o su carácter democratizador, ya que 'una empresa puede parecer tan grande como una gran empresa en la web'. Respecto a Microsoft, la frase exacta traducida es que 'No creo que Microsoft encuentre la manera de poseerlo. Habrá mucha más innovación y eso creará un lugar donde no habrá esta nube oscura de dominio.'

Microsoft era la big tech dominante. Y entonces llegó internet

Y bueno, sí, pero no. Microsoft ganó la batalla de la informática de escritorio con el apabullante dominio de Windows (algo que puedes ver a través de este impresionante vídeo de la evolución de los SO desde 1978), pero una vez llegada la era de internet, otras dos grandes empresas tecnológicas tiraron la puerta abajo. La primera no necesita presentación porque seguramente es la que se te ha venido a la cabeza: Google, con su buscador y más tarde con su navegador Google Chrome. De hecho, la hegemonía de la empresa con sede en Mountain View ha tenido que comparecer ante la justicia por monopolio en varias ocasiones.

La segunda fue una consecuencia de la llega de internet a nuestras vidas, el cambio de paradigma a la hora de conectarnos y nuestros hábitos: las redes sociales, cuyo máximo exponente es Meta (a golpe de talonario). El emporio de Mark Zuckerberg tiene Facebook e Instagram, pero también la aplicación de mensajería más usada. Según un estudio de We Are Social y Meltwater de principios de 2024, Facebook supera la barrera de los 3.000 millones de usuarios, seguida por YouTube (propiedad de Gogle), WhatsApp e Instagram.

Las plataformas sociales más usadas a escala global. Meltdown

¿Y Microsoft? Pues sí, sigue liderando la informática de escritorio, aunque cada vez compremos menos ordenadores en general. La empresa de Redmond no tiene redes sociales en su poder y sus mejores armas en la era de internet eran el navegador Internet Explorer y su buscador Bing (antes MSN Search, Windows Live Search y Live Search) desde 2009.

Los inicios de Bing no fueron nada fáciles, con hitos como la superación del 10% de cuota de mercado en el año de su despliegue frente a un 65,6% de Google, según recoge este artículo de El Mundo. En 2019 como detalla Expansión, en Estados Unidos (su principal mercado), la cuota era del 33% y en España un 9%.

No corrió mejor suerte Internet Explorer, que fue desplomándose progresivamente pese a partir de un lugar de partida privilegiado, porque al principio de los tiempos navegábamos desde el ordenador y allí mandaba Windows. La crónica del descalabre: del 70% en 2009 a menos del 60% en 2010... a convertirse en un meme y mantenerse vivo por los sistemas operativos servidores y embebidos, porque seguían utilizándose en instituciones como universidades o trámites en el Registro Mercantil o la Seguridad Social. Microsoft Internet Explorer murió del todo en 2022 y fue sustituido por Edge, que empezó mejorando lo presente pero con un escenario competitivo brutal donde era difícil toserle a Google.

Un golpe de 'suerte' llamado ChatGPT

Pero a finales de 2022 sucede algo que puede cambiar el guion: se lanza ChatGPT (versión 3.5), un hito tecnológico que para muchas personas especializadas del sector tecnológico está a la altura de internet. Han ido pasando los meses, surgiendo otras herramientas con IA, este chatbot conversacional ha evolucionado hasta GPT-4 y todo apunta a una revolución: la inteligencia artificial parece haber llegado para conquistarlo todo, también internet. A las pruebas nos remitimos: están en las escuelas, en Twitter/X, en descripciones de Amazon y eBay y por supuesto que también ha llegado a Google, cambiando su algoritmo de búsqueda para ofrecernos resultados.

Google tiene Gemini, pero la inteligencia artificial que ha crecido como la espuma es ChatGPT, superando incluso a redes virales como TikTok o Instagram. Estamos hablando del mayor crecimiento de toda la historia de internet, con 100 millones de usuarios activos semanales. ¿Y qué tiene que ver ChatGPT con Microsoft? Todo: La empresa de Mountain View es colaborador de OpenAI desde 2019, aportando dinero e infraestructura de computación. Una de las contrapartidas es contar con GPT-4 en sus productos, desde su suite ofimática a ese veterano y existoso sistema operativo de escritorio pasando por Bing con ChatGPT y los resultados ya se notan: es el segundo con un 12%.

Fuente: StatCounter para Xataka.

Subir dos puntos en un año quizás no parezca mucho ante un apabullante dominio de la línea del tejado marcada por Chrome de acuerdo con los datos de StatCounter, pero es un cambio histórico ante un nuevo escenario en el que Microsoft cuenta en su mano con la mejor carta posible a medio plazo. Steve Jobs acertó de pleno con la web y Microsoft en las primeras décadas, pero se fue demasiado pronto como para evaluar el alcance de la inteligencia artificial.

