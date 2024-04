Tres cosas que revisar antes de confirmar para que te salga a devolver más dinero en la Renta 2023

En mitad de la campaña de la Renta 2023 son muchas las personas que acceden a su propio borrador de la declaración de la renta 2024 y observan todos los datos que carga el sistema automáticamente. Estos son aquellos que aparecen en los datos fiscales que se exportan al momento para que simplemente tengas que pulsar en Presentar y se acabó el trámite que tanto odiamos hacer.

El problema aquí es que confirmando únicamente el borrador son muchos los datos que se pueden perder y que pueden ser favorables al resultado de la declaración. Y es que Hacienda sabe muy bien meter los ingresos que has tenido a lo largo del mes, pero se 'olvida' de preguntarte por las deducciones que tienes. Es por ello que una revisión antes de confirmar el borrador te puede ahorrar mucho dinero.

A muchas personas el hecho de que la declaración se la haga un gestor profesional la resulta tediosos porque implica pagar dinero por sus servicios o incluso pereza el tener que buscar la documentación que se solicita. De esta manera, cuando sale a pagar nos convencemos de que al ser poco dinero se prefiere hacer y ya está. Pero la realidad es que en muchas declaraciones se puede ahorrar mucho dinero completando información o deducciones que no se hace automáticamente.

Comprueba las deducciones a las que tienes derecho

Las deducciones son todos aquellos conceptos por los que se va a poder reducir la base imponible con el objetivo una menor cantidad de impuestos o que te devuelvan más dinero. Esto es algo que va cambiando prácticamente todos los años, teniendo las deducciones tanto estatales como autonómicas. En este caso es vital consultar todas las deducciones en las últimas hojas de la Renta.

Entre estas deducciones se puede encontrar por ejemplo la relacionada con la maternidad, con los intereses para un préstamo, por el pago de una cuota a una ONG benéfica o incluso por la compra de un coche eléctrico. Todo esto es interesante aplicarlo, ya que a veces entramos dentro de una situación de estas, como por ejemplo el deducir el alquiler de una persona joven y que puede ahorrar mil euros. Solo con rellenar una casilla.

Si eres autónomo, revisa los gastos deducibles

Algo a lo que nos enfrentamos todos los años en la Renta 2023 es a la omisión de algunos datos en el borrador que si tenemos en los datos fiscales. Me refiero a los gastos deducibles que generan nuestra actividad económica.

Tanto los autónomos en el régimen especial como en otro régimen como el agrario tenemos que pagar de manera mensual una cuota a la Seguridad Social. Al igual que ocurre en el régimen general, esta cotización se va a poder desgravar como un gasto derivado de la actividad profesional. Este dato viene sumado ya en los datos fiscales, pero no se rellena automáticamente.

De esta manera, para que te salga una declaración más favorable hay que tener en cuenta estos gastos para saber si están bien introducidos en el borrador o no. De lo contrario vas a tener que introducirlo (al igual que otros gastos como la compra de existencias o el alquiler de tu local) para que te salga a pagar menos dinero. Es por ello que el consejo más relevante es que si eres autónomo, revises mucho más tu declaración.

Otros datos importantes que no aparecen automáticamente y que acarrean multa

Bajo experiencia propia no te puedes fiar 100% de lo que dice saber Hacienda a través de los datos fiscales. Durante este mes, en el que he presentado la declaración de la Renta a varias personas, he podido comprobar algo como que a algunas personas que han cobrado la ayuda de 200 euros no viene reflejada en los datos fiscales. Esto es un problema realmente grave.

Es un problema grave porque la omisión de datos en los ingresos que has tenido a lo largo del año 2023 puede acabar en una comprobación por parte de Hacienda y una complementaria. Todo esto con una posible sanción económica.

Con esto queremos decir que si has cobrado alguna prestación social como la ayuda al alquiler o la ayuda de 200 euros es importante comprobar que está dentro del borrador. Lo mismo ocurre con un posible premio que has cobrado durante 2023 o cualquier ingreso como el derivado de la venta de criptomonedas. Todos estos datos a veces pueden no venir reflejados.

Lo mismo ocurre con los ingresos de la actividad laboral, en los que un empresario puede no haber hecho la declaración informativa oportuna y Hacienda no conoce los ingresos por tu actividad laboral. Pero el hecho de que no venga en los datos fiscales no significa que no debas introducirlo. Porque todo al final pasa por el mismo filtro y fácilmente puede saltar una 'alarma' que derive en una inspección. Y siempre teniendo en cuenta que Hacienda tiene cuatro años para llamar a tu puerta por una declaración mal hecha.

Portada | Ibrahim Boran

En Genbeta | Así podrás declarar tus criptomonedas en la Renta 2023. Hacienda ya avisa que si no lo haces tendrá consecuencias