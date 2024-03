Renta 2023: cómo consultar tus datos fiscales para preparar la declaración de 2024

El próximo mes de abril arranca oficialmente la campaña de la Renta 2024, pero días antes la Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes la información fiscal que obra en poder de la administración tributaria. Estos datos son muy importantes porque se van a cruzar con la declaración del modelo 100, y el hecho de que coincidan es un factor importante para evitar una inspección.

En este artículo te explicamos cómo vas a poder acceder a tus datos fiscales. Aunque hay que tener en cuenta que para ello vas a tener que contar certificado digital, el registro en Cl@ve o haber obtenido ya el número de referencia para esta campaña de la Renta.

Qué son los datos fiscales

En un gran resumen, los datos fiscales es la información que tiene la Agencia Tributaria sobre el dinero que has movido a lo largo del año 2023. Entre estos datos tenemos el domicilio fiscal, los inmuebles que se tienen a tu nombre según el Catastro, las ganancias en las cuentas bancarias o los fondos de inversión. Pero lo más común son los ingresos por rendimientos de trabajo, tanto por cuenta propia como ajena. Es decir, la información que ha enviado tu empresa sobre todo lo que te pagó.

Esta información es la que aparecerá en el borrador de la Declaración de la Renta. De esta manera, estos datos van a tener que cuadrar, ya que de no hacerlo va a entrar en un estado de comprobación para saber si te has equivocado tu o la propia Hacienda. Obviamente, todo esto a partir de la presentación de documentos que demuestren lo que tu dices.

Si es cierto que alguna información puede no estar completa, como por ejemplo las adquisiciones patrimoniales recientes o incluso si has tenido un hijo o te has casado recientemente. En el caso de que tengas alguna deducción por estos hechos que no se habían recopilado durante los datos fiscales se va a tener que pasar por una inspección rutinaria.

De esta manera, estos datos son totalmente orientativos para el contribuyente. Son realmente útiles sobre todo para poder optar por usar el simulador que tiene la Agencia Tributaria para saber con anterioridad si la declaración te va a salir a devolver o a pagar.

Cómo acceder a tus datos fiscales de la Renta 2023 por web

Para acceder a tus datos fiscales a través de internet lo primero de todo es entrar en la web de destinada a la tramitación de IRPF. Dentro de este recuadro azul claro se van a encontrar varias opciones diferentes y simplemente se va a tener que pulsar sobre Datos fiscales. Aunque si quieres puedes acceder de manera directa a través de este enlace.

En ese momento se va a tener que identificar en la plataforma con la referencia, Cl@ve o certificado electrónico. En el caso de hacerlo con Cl@ve o Referencia vas a tener que introducir tu número de DNI y la fecha de caducidad.

Si es la primera vez que accedes, vas a tener que ratificar tu domicilio fiscal, que debe ser aquel en el que hayas estado empadronado a 31 de diciembre de 2023. Esto va a condicionar en la comunidad autónoma donde se va a realizar el trámite.

Al ratificarlo ya podrás acceder finalmente a la página con tus datos fiscales, donde en la cabecera tendrás tu domicilio fiscal seguido de varias tablas diferentes. La primera de ellas generalmente va a ser el rendimiento por ingresos de trabajo con el IRPF que te has retenido en cada una de las nóminas o la factura. Además, los datos irán cambiando dependiendo de los ingresos que has tenido.

Como ayuda a la hora de hacer el borrador, estos datos van a estar en muchas ocasiones de diferentes números de casillas para que luego lo completes en el modelo 100 de la declaración de la renta.

Consultar tus datos fiscales a través de la aplicación móvil

Otra de las formas que tenemos de conocer los datos fiscales es con la aplicación de la AEAT que está disponible tanto para iOS como para Android. Esta es una de las vías más recomendables tanto para consultar estos datos como para posteriormente poder incluso presentar el borrador del modelo 100.

Agencia Tributaria Consulta tus datos fiscales o presenta el borrador de la Renta 2023 Descargar gratis Descargar gratis

Al descargar en la aplicación y entrar a ella vas a tener que identificarte a través de uno de los sistemas que hemos visto a través de la versión web. Admite tanto Cl@ve como certificado digital, pero también la referencia que se ha podido solicitar.

Al entrar en la aplicación con la identificación, entre las opciones que aparecen vas a poder entrar en 'Renta 2023' y seguidamente en 'Datos fiscales'. En diferentes menús desplegables vas a poder consultar todos los datos que hay sobre ti en la base de datos de la Agencia Tributaria.

En Genbeta | Estos son los ciudadanos obligados a hacer la Renta 2023: hay cambios sobre todo en los autónomos