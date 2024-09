Tres funciones del nuevo macOS Sequoia a las que saco mucho partido y que antes no existían

Si tienes un Mac seguramente hace poco has recibido una nueva actualización del sistema operativo. Esta corresponde a la nueva versión de software de Apple llamada macOS Sequoia que llega con diferentes cambios para los usuarios. En este artículo te cuento, tras estar días probando esta nueva versión, las que han sido las principales novedades que me han ayudado en mi día a día con el Mac.

Hay que remarcar que son pocas las funciones nuevas que se incluyen, y la más relevante, como es la duplicación del iPhone en la pantalla del Mac no ha llegado a España. A consecuencia de la regulación europea esta es una función que pese a estar instalada en nuestros Mac no se puede ejecutar de momento, al igual que ocurre con Apple Intelligence.

Un vistazo a… Cómo DESINSTALAR APPS al completo en un Mac GRATIS Los Tutoriales de Applesfera

Control de distracciones en Safari

A veces cuando entro en una página web puedo detectar que hay muchos elementos molestos como los anuncios intrusivos o los banners que nos distraen de la información verdaderamente importante que tenemos en la pantalla. Pero ahora ya no me tengo que preocupar por estas distracciones, ya que Safari nos permite eliminarlas con macOS Sequoia.

Es en el propio espacio de URLs donde a la izquierda tendremos un botón donde pulsar y posteriormente se pulsará en 'Ocultar distracciones'. En ese momento, y como si fueras Thanos con sus chasquidos, se va haciendo clic en cada uno de los elementos que pueden llegar a distraer para que no estén nunca más ahí. Desaparecerán de la lista hasta que recarguemos la página.

Esto es realmente útil si por ejemplo se tienen que hacer capturas de pantalla de alguna página web, como es el caso de mi trabajo, o para otros fines como para integrarlo en un trabajo académico. Además, también cuenta con nuevas opciones en el lector para poder marcar la información más importante que se tenga en la propia pantalla con el objetivo de que esa captura de pantalla sea mucho más rica en información propia.

Gestión de ventanas mejorada

A la hora de trabajar con mucha información en mi caso particular tengo muchos problemas a la hora de organizar las diferentes ventanas donde está contenida. En este caso, macOS Sequioia ha venido al rescate para poder ofrecer un sistema de gestión de ventanas mucho más potente que se parece al de la aplicación externa Magnet.

Hasta ahora simplemente pulsando sobre el botón verde que se ubica en cada pantalla en la pantalla izquierda podíamos pasar a pantalla completa, y si manteníamos pulsado se pasaba a tener en pantalla completa el contenido dividido en dos. Ahora, al mantener pulsado se permite trasladar hacia arriba o abajo e incluso de derecha a izquierda. También se puede hacer llevando la ventana hacia el borde donde la queremos situar. Aunque no es nada que no hayamos visto ya en Windows 11.

Como digo, esto es ideal para las personas que quieren mejorar en su productividad y necesitan tener varias ventanas abiertas. Útil para mi en el mundo laboral, pero también en el mundo académico, donde también requiero de estar trabajando con diferentes ventanas o aplicaciones de manera simultánea.

Aplicación de contraseñas

Una de las novedades que más se esperaba en macOS es la aplicación dedicada para poder consultar las contraseñas rápidamente. Con un simple toque ahora se pueden tener las contraseñas en el dock de aplicaciones sin acceder a los ajustes, con la opción de consultar a través de su buscador toda la información que tengamos almacenada sobre un inicio de sesión.

Pero lo más interesante de la aplicación de Contraseñas es la información que ofrece sobre las contraseñas que se han visto comprometidas en alguna filtración de datos. La propia Apple está conectada a diferentes listas de distribución de este tipo de filtraciones de contraseñas, al igual que hace también Google Chrome, para poder realizar el cambio rápidamente y mantener nuestra información completamente segura.

Portada | Applesfera

En Genbeta | Tras más de 20 años usando Windows, me acabé pasando a Mac. Un mes después vi lo mucho que me estaba perdiendo