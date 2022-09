WhatsApp prometió hace un mes una app para Windows 10 y 11 que no secuestraría nuestro PC, pero no llega. Hay solución

El pasado mes de agosto WhatsApp daba una buena noticia a todos los usuarios de Windows: por fin llegaba una aplicación nativa de WhatsApp Desktop a la Microsoft Store, una app que no dependería de WhatsApp Web y que sería totalmente independiente, pudiendo además hacer uso de ella sin necesidad de que nuestro teléfono móvil estuviese conectado una vez vinculado.

Esta aplicación llego tiempo después de que WhatsApp Beta se instaurara en la Store de Windows 10 y 11. Sin embargo, al aparecer la versión 'final', nos dimos cuenta de que algo fallaba. La experiencia no era igual, y aunque ya no contábamos con las repentinas desconexiones de nuestro teléfono móvil, el rendimiento era muy distinto a las buenas sensaciones que nos dejaba WhatsApp Beta, consumiendo además bastante memoria que la última mencionada. Fue ahí cuando lo tuvimos claro: WhatsApp Desktop seguía dependiendo de Electron, y por ende, de WhatsApp Web.

Mes y medio después, WhatsApp Beta sigue siendo una mejor opción

WhatsApp Desktop comenzó a modo de webapp basada en WhatsApp Web, un cliente que nos descargábamos desde la propia web de WhatsApp y nos remitía a la horrible experiencia de su versión Web, aunque con la diferencia de que teníamos un icono en nuestro escritorio. Con la llegada de WhatsApp Beta a la Microsoft Store fantaseábamos con la inminente llegada de una versión final nativa que por fin se desligara de WhatsApp Web.

WhatsApp Desktop sigue contando con un consumo excesivo propio de Web

Tras lanzarse WhatsApp Beta, pudimos probarla en profundidad, y si bien aún a día de hoy faltan funciones esenciales que no se han incorporado, el rendimiento y eficiencia de esta aplicación nos hacía olvidarnos de todo lo demás. Por fin había esperanzas de disfrutar de WhatsApp en una aplicación bien desarrollada. Sin embargo, llegó la versión final de WhatsApp Desktop UWP y toda esperanza se esfumó.

Tras una magnífica sensación con la Beta, Desktop proporcionaba exactamente la misma experiencia que WhatsApp Web de nuevo. Incluso peor, ya que además de comerse bastante más memoria RAM que WhatsApp Beta, no estaba optimizada para pantallas de alta frecuencia de refresco, y la experiencia al navegar por sus menús no era demasiado satisfactoria. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el equipo decidió no continuar con lo trabajado en WhatsApp Beta? ¿Para qué servía el recuadro de feedback en la beta si al final íbamos a acabar con todo lo negativo de WhatsApp Web?

Casi mes y medio después de la aparición de WhatsApp Desktop a la Microsoft Store, aún sigo utilizando WhatsApp Beta, ya que la experiencia que me brinda ésta es definitivamente mejor todavía. Además, Desktop sigue sin ser lo que nos prometieron, ya que no es estrictamente 'nativa', y tampoco es que la experiencia mejore demasiado, estando todavía basada en Web.

No obstante, hay que darle cierto crédito al equipo de WhatsApp, ya que al menos han solucionado el bug que había con el framerate al ejecutar su aplicación y han ido añadiendo alguna que otra novedad. Sin embargo, la app se siente recargada, lenta, poco eficiente... Al haber comprobado cómo estaban empaquetados los archivos de WhatsApp Desktop en el sistema, hemos comprobado que Electron sigue presente en el corazón de WhatsApp Desktop.

WhatsApp Beta sigue siendo, en mi opinión, la mejor opción en cuanto a rendimiento y eficiencia

La última build presente de WhatsApp Desktop en la Microsoft Store sigue sin haber pasado a la versión nativa de la aplicación, por lo que todavía hay trabajo pendiente. De hecho, al momento de lanzarse, las capturas que se mostraban en la tienda se parecían más a WhatsApp Beta que a ésta con el borde superior verde.

Tras el lanzamiento de WhatsApp Desktop, el ejecutable que se podía encontrar en WhatsApp Web ha dejado de estar disponible, siendo la Microsoft Store la única forma oficial de descargar WhatsApp en Windows, independientemente de su versión Web.

Todavía no hay noticias sobre si WhatsApp se decidirá a tomar el rumbo de su aplicación en beta y ofrecernos todas sus bondades en Desktop. Todavía tengo esa esperanza de contar con todas las funciones de WhatsApp en una aplicación que no den ganas de cerrarla. Aunque visto lo visto, es muy probable que sigamos un tiempo más sufriendo a Electron.