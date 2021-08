WhatsApp Web vs Whatsapp Desktop: cuál es mejor usar

Versión de tu sistema operativo . WhatsApp Desktop sólo puede ser instalado en equipos que ejecuten Windows 8 (o superior) o macOS 10.10 (o superior). Esto significa que el resto de versiones de ambos SO, así como el resto de sistemas operativos (Linux, BSD, etc) sólo cuentan con la opción de WhatsApp Web.

La capacidad de tu PC y la memoria. Si tienes un ordenador lleno de aplicaciones y documentos porque, por algún motivo no haces limpieza o no los guardas en la nube, probablemente te compense más usar la versión del navegador ya que no te obliga a descargar el programa y a almacenarlo en tu equipo. WhatsApp Web no requiere de ninguna instalación y solamente usa recursos de Internet y del navegador que, en ocasiones, cuando tiene muchas pestañas abiertas, se ralentiza.