Wondo integra todos sus servicios de movilidad en la aplicación de Moovit en Madrid, y llegará pronto a Barcelona, Sevilla y Valencia

A finales del año pasado hablábamos de Wondo, una startup incubada en el seno de Ferrovial. Hablamos con su responsable en aquel momento y contamos qué ofrecía y sus objetivos, que no era otro que ser un planificador de viajes entre autobuses, metro, cercanías y todos los nuevos servicios de movilidad que pudieran ir integrando. A medio plazo, el objetivo era llegar a tener una aplicación informativa, pero también transaccional, desde la que poder solicitar transportes, desbloquear motos y patinetes, etc.

De momento, la búsqueda de ese objetivo sigue en marcha, pero antes de conseguirlo, Wondo ha realizado un gran anuncio que va a hacer crecer enormemente su número de usuarios y su visibilidad como plataforma. Acaban de anunciar público que se integran en la aplicación de Moovit, que hasta ahora era uno de sus grandes competidores. Hemos podido hablar con Ion Cuervas-Mons, CEO de Wondo, quien nos ha contado qué les aporta el acuerdo y qué supone para el futuro de la plataforma.

La búsqueda de una app donde tenerlo todo en la movilidad urbana se expande

Ion Cuervas-Mons, recientemente nombrado CEO de Wondo.

En la etapa anterior, Wondo nació en el Digital Hub de Ferrovial, y tras ir creciendo en la búsqueda de ser esa app a la que poder planificar al completo una ruta por ciudades. Ahora, y junto a la llegada de Ion Cuervas-Mons, han ido cogiendo más autonomía respecto a Ferrovial, y funcionan de manera independiente. "Han salido del nido", del Digital Hub crecieron.

Ahora, tras ir creciendo en usuarios e ir haciendo pruebas, el CEO nos ha contado que, tras tener una relación conjunta desde hace tiempo, se han aliado con Moovit para lanzar un aplicación conjunta para España y Portugal. Es un paso de gigante para Wondo, porque Moovit ya contaba con 23 millones de usuarios a nivel nacional en julio.

Para acceder al servicio que nace de la alianza, todo se hará desde la aplicación existente de Moovit en iOS y Android, que se ha actualizado para integrar la oferta de Wondo. La aplicación que Wondo tenía hasta ahora se ha descontinuado y no tendrá más soporte. Lo que Moovit aporta a Wondo es una gran base de usuarios y presencia en muchas ciudades (que de momento Wondo no aprovechará). Moovit gana la posibilidad de planificar rutas con servicios de motos, patinetes, coches compartidos y están trabajando en taxis (hasta ahora solamente tenía transporte público). También permitirá contratar estos servicios, aunque como luego veremos, todavía no es contratación en sí, sino poder adquirir los tickets universales de saldo desde la parte de Wondo.

En palabras de Cuervas, "la idea clave [de la alianza] es poder crecer más rápido. Moovit tiene muchos usuarios activos en España y Portugal, podríamos trabajar con ellos y ofrecerles todos nuestros servicios de movilidad , y esa era nuestra principal alternativa. Esta industria va rapidísimo, y ya sabemos al ritmo que va el resto de competidores. Para ellos también es importante integrar nuevos servicios de movilidad. Un socio como nosotros, como Ferrovial, es clave para eso".

En cuanto a competidores, Cuervas afirma la competencia es muy fuerte en todos los aspectos. "Google Maps es un competidor fundamental en la parte de mapas, Citymapper es muy importante aunque esté menos implantado en Madrid, pero ahí está para cuando decida venir, y por supuesto están Cabify y Uber. Cabify está integrando servicios, etc. Va a haber mucha competencia en muchos sentidos. [...] Luego está Free Now, que sabemos que su idea a corto plazo va a ser integrar todos los servicios en una sola aplicación, y por tanto será otro competidor principal".

Con respecto al taxi y VTC, desde Wondo de momento no van a apostar por integrar plataformas como Uber y Cabify, pues según su CEO persiguen que el taxi se modernice. Por ello, están trabajando en acuerdos para implementar el taxi compartido, pero basándose en los taxis públicos

Wondo Tickets: el paso hacia ser transaccional y la monetización

Una de las novedades dentro de la integración son los Wondo Tickets, que Wondo gestiona completamente dentro de la aplicación de Moovit, y que como antes señalábamos, son tickets con saldo para utilizar en operadores de coche compartido, motos, patinetes, etc. ¿Por qué no gestionar este saldo con cada servicio de forma independiente en lugar de pagar a Wondo, un tercero? En Wondo nos cuentan que estos tickets forman parte de un sistema de recompensas con el que poder ahorrar. Por ejemplo, comprando 9 tickets intercambiables de Zity, emov, VOI o eCooltra, Wondo te regala el décimo.

Wondo todavía no ha logrado el objetivo de poder solicitar modos de transporte desde su aplicación, pero es algo que está muy cerca, según su CEO

Los Wondo Tickets es la primera aproximación de Wondo al objetivo de ser transaccional, es decir, de poder desbloquear una bici, patinete o coche compartido desde la aplicación, sin tener que instalar aplicaciones de Zity, emov, eCooltra, etc. Sin embargo, todavía no es eso. Wondo no permite desbloquear un patinete, sino que te dirá dónde se encuentra y la mejor ruta para usarlo. Para desbloquearlo tendrás que seguir utilizando la aplicación de la compañía de patinetes, donde, eso sí, podrás canjear el Wondo ticket.

Las recompensas al comprar los Wondo Tickets son uno de los grandes incentivos que da Wondo para usar su aplicación.

Según Ion Cuervas-Mons, esta integración transaccional ocurrirá muy pronto en Madrid, y cuando lancen los taxis compartidos, que también es algo que ocurrirá pronto, sí podrán contratarse desde la propia app de Moovit y Wondo. Sobre el modelo de negocio, el CEO señala que una parte tiene que ver con la comisión que obtienen con los operadores de servicio (reciben una parte cada vez que alguien utiliza una plataforma viniendo de parte de Wondo+Moovit o redimiendo el Wondo Ticket), y otra con los tickets, donde al modelo actual sumarán colaboración con tiendas, ofertas dependiendo de dónde se encuentre el usuario, etc.

Expansión más allá de Madrid e internacionalización

Moovit está en estas y otras ciudades, pero de momento Wondo se centrará en las más grandes.

Todo el lanzamiento de Wondo y Moovit se ha llevado a cabo estos días en Madrid, pero la apuesta es más ambiciosa para los próximos meses, según Cuervas. "La idea es que en los próximos tres meses lancemos en Barcelona Sevilla y Valencia, y en los siguientes tres, la idea es Oporto, Lisboa y Bilbao. Se puede decir que en los próximos seis meses estaremos en las ciudades más importantes de España y Portugal".

La oferta de servicios, dependerá, eso sí, de la disponibilidad de plataformas de movilidad de cada ciudad, que como sabemos es un mundo. Sobre internacionalización, Cuervas señala que tras enfocarse este primer año en mejorar y trabajar con Moovit, "en cuanto veamos que la cosa empieza a funcionar, empezaremos a pensar en otros países: Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, etc".