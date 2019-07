myTaxi se convierte en Free Now y estrena el precio máximo por trayecto en Madrid

myTaxi, la aplicación que más ha acercado a los taxis en España y Europa a la oferta de Uber y Cabify, anunció hace unos meses que pasaría a llamarse Free Now, pero aquello no fue un simple cambio de nombre. Free Now forma parte de una histórica joint venture de Daimler y BMW, en un acuerdo que incluía otros gigantes como car2go, en Share Now, el área de coche compartido.

Hoy, 2 de julio, en un encuentro con los medios, la compañía ha anunciado que myTaxi se convertirá en Free Now de forma efectiva mediante una actualización en iOS y Android. La conversión en Madrid llegará con una gran novedad: lo que la compañía llama "precio máximo", que no es más que el hecho de que el usuario, pese a circular en un taxi tradicional, pueda saber el precio más alto que pagará de antemano siempre que pague por aplicación, como también hace JoinUp.

Así funcionará el precio máximo de Free Now en Madrid

Esta opción, llamada 'Lite' se irá desplegando de forma paulatina esta semana en la capital, y esperan que llegue pronto a Barcelona.

El funcionamiento será sencillo: el usuario conocerá el precio máximo antes de tomar el trayecto, pero al final de éste pagará el menor de entre el fijado por el taxímetro y el fijado por la aplicación. Además, la compañía afirma que de esta forma, el usuario experimentará precios hasta un 15% menores respecto a lo habitual en trayectos actuales con taxis.

Para el taxista será una tarea fácil, solo teniendo que introducir al final del trayecto lo que marque el taxímetro, que es lo que ingresará. Si el precio difiere respecto al que el usuario paga, Free Now cubrirá la diferencia. Con Lite afirman que tendrán precios más baratos que la mayor parte de trayectos de VTC, gracias a cálculos hechos para ser competitivos.

Antes, hasta abril, ingresaban 0,99 por cada trayecto, tanto si el usuario solicitaba el viaje por la app como si solo la pagaba por ella al taxista, pero ahora el ingreso es del 12,5% de los viajes que entren a través de la aplicación, algo menor a lo que se llevan los competidores.

El papel de Free Now en España

Jaime Rodríguez De Santiago, nuevo Director General de Free Now en España.

En el encuentro, además de estos detalles que se materializan a partir de hoy, la compañía nos ha contado algunos detalles de su papel en España, y reflejan un crecimiento enorme. Con 18.000 taxistas registrados y 370.000 usuarios, España supone uno de sus principales mercados, con un 60% de crecimiento entre 2017 y 2018. En cuanto a número de viajes, Free Now afirma que myTaxi ha llevado a cabo el año pasado 6,8 millones de trayectos, lo que ha supuesto un 45,3% de aumento respecto al año anterior.

Respecto al cambio de nombre a Free Now, Jaime Rodríguez de Santiago, que será el nuevo Director General De Free Now en España, nos ha contado que ha sido difícil, porque myTaxi era una marca con peso.

¿El motivo del cambio? Necesitaban un término más amplio para que la gente supiera que ofrecen más cosas, y como marca también necesitaban coherencia. Desde la compañía le ven sentido a medio y largo plazo, pero por ejemplo, ya a día de hoy, no han notado descenso en número de taxistas tras el cambio de nombre.

Pese a que myTaxi era una marca muy fuerte, la compañía ha optado por Free Now para englobar el resto de servicios que van a ofrecer.

En cuanto a la situación del sector, y conociendo su idiosincrasia competitiva, asumen que hay que hacer promociones y asumir costes. Además, afirman que no se han tomado medidas para flexibilizar el sector, y que las que se tomen deberían ser eficaces y no lastrar.

Sobre la acusación de ir a pérdidas y luego subir precios por parte de los taxistas, el Director General ha mencionado que hay que ofrecer respuestas a los precios agresivos del mercado, y puede ser con ofertas o mediante regulación. En ese sentido, se han mostrado abiertos a hablar con la administración.

La plantilla de Free Now es de casi 40 personas, con un Hub tecnológico en Barcelona de 100 personas que trabajan en mejorar la aplicación. El servicio de taxis opera en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Málaga y en Asturias.