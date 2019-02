MyTaxi dejará de ser exclusiva para pedir taxis: incorporará car2go y se llamará "Free Now"

La aplicación y plataforma mytaxi ha sido en España la gran respuesta tecnológica desde el sector del taxi a Uber y Cabify. Sin ofrecer nada revolucionario, sí ha sido en ese sentido lo que el público podía esperar en cuanto a modernización de un sector tan inmóvil.

Sin embargo, dados los cambios que están produciéndose en el campo de la movilidad urbana, tanto en la "guerra del taxi" como en los coches de alquiler urbano e incluso con los patinetes eléctricos (que vuelven a circular por Madrid legalmente), mytaxi va a sufrir una gran renovación que le llevará a cambiar de nombre y a perder la exclusividad con el taxi.

Ahora también incorporará la posibilidad de utilizar los coches de car2go o Drive Now, tras alcanzar acuerdos con Daimler y BMW, las compañías propietarios de los respectivos servicios, que se unen en uno nuevo: Share Now

Free Now: el taxi ya no es suficiente en las grandes ciudades

La transformación de la aplicación y del nombre de mytaxi no se producirá de la noche a la mañana. Según afirman en la web, los cambios se irán produciendo de forma paulatina sobre el color y el logo de la aplicación (que seguirá siendo la misma, sin descargas adicionales necesarias), y durante este año se renombrará a Free Now.

Eso sí, la integración no llegará al punto de no necesitar cuentas de car2go o Drive Now. De momento será necesario estar registrado en cada plataforma, aunque en el largo plazo mytaxi quiere lograr mayor integración. También crecerá el número de ciudades en las que están presentes en Europa, sin especificar cambios concretos para España, donde la compañía opera en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia.

Drive Now y car2go también se unen en una nueva plataforma: Share Now, parte de Free Now

El movimiento se puede interpretar como la necesidad de las compañías de adaptarse a los cambios mayúsculos que se están dando (y que vienen) en movilidad. Si actores como Uber lo cambiaron todo a nivel de servicio, ahora se está buscando ofrecer integración a modo de intermediario entre todas las plataformas.

Cabify, por ejemplo, se ha propuesto integrarse con los taxis este 2019, y a nivel de software, lo están intentando, con a priori buenos resultados otros como Citymapper, Moovit o Wondo. El reto para estos últimos es dejar de ser informativos y ser plataformas desde las que gestionar todos los servicios.