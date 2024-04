A Europa no le gusta que haya que pagar para rechazar las cookies. Apuesta por una tercera vía que no te cueste dinero

En los últimos meses, se ha visto específicamente como en muchas páginas web se ha implementado un sistema que te obliga a aceptar las cookies para realizarte un seguimiento, o por contra pagar una suscripción mensual para poder librarte de esta aceptación y no tener que ser rastreado. Pero esto creó una gran polémica que ha acabado con un dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB). Aunque únicamente de una empresa concreta y no generalizando a todos los servicios que se han implantado.

Esta política de cookies ha generado muchísimas dudas entre los usuarios, siendo uno de los ejemplos más claros, el sistema implementado es el de Meta. Pero ya el EDPB ha dado una respuesta muy clara al rechazar el sistema por vulnerar el sistema de protección de datos.

Europa establece una alternativa a pagar para rechazar las cookies

Una de las opciones que siempre han dicho los usuarios en los últimos meses es que la opción de rechazar de manera gratuita siempre debe estar disponible. Y ahora la presidenta de la EDPB ha afirmado que esto sí debe ser así. Además, va más allá al afirmar que los usuarios aceptan la política de cookies en muchos casos sin entender las consecuencias y lo que de verdad están eligiendo.

Todo esto hace que "ofrecer únicamente una alternativa de pago no debería ser el camino por efecto". La solución que se plantea es tener una alternativa equivalente que no implique el pago de una tarifa. Pero van allá al decir que esta opción alternativa que no pase una pasarela de pago debe ser sin publicidad comportamental, es decir, que esté adaptada a las búsquedas que has realizado al analizar las cookies de tu navegador.

Pero entonces... ¿no se puede cobrar por usar este sistema? En este caso el organismo europeo deja esta decisión al análisis que realice cada una de las empresas y las agencias de protección de datos de cada país, como la AEPD en España. Si se quiere cobrar por evitar el rastreo de cookies, se tiene que justificar de manera clara y es aquí donde cada agencia de protección de datos debe determinar si es apropiado o no.

El análisis para llegar a esta conclusión pasa específicamente por si el hecho de poner una pasarela de pago provoca una exclusión de los usuarios o sufrir consecuencias muy negativas.

Todo esto llega como hemos dicho antes de la interpretación de Meta del RGPD para poder procesar los datos de sus usuarios con el objetivo de ofrecer publicidad personalizada. Pero una sentencia de la justicia europea hizo que se llegara a cobrar por retirar la publicidad en sus servicios. Pero el hecho de cobrar o aceptar fue llevado a las agencias de protección de datos nacionales que escalaron al organismo europeo.

Ahora, con esta resolución Meta va a tener que "ofrecer a los usuarios una auténtica opción de sí o no para publicidad personalizada. Aún puede cobrar a los sitios por el alcance, participar en publicidad contextual o rastrear a las personas, pero siempre con un claro 'si' de los usuarios". Todo según ha explicado un activista de la organización en defensa de la privacidad.

Va más allá el experto al afirmar que este sistema va a ser prohibido en toda Europa. Pero lo que la EDPB no ha hecho es pronunciarse en líneas generales, y solo se ha centrado en Meta y la denuncia presentada. En la actualidad hay muchas webs como por ejemplo Genbeta que han implementado ese sistema, pero sobre el que no hay resolución.

La AEPD afirmó que este sistema de rechazar las cookies con un pago es totalmente legal en la normativa. De momento nuestro organismo de referencia no ha hecho cambios en este sentido y se sigue implementado con total normalidad en webs de noticias o de otros intereses. Si bien, habrá que estar pendientes sobre si la decisión del EDPB hace cambiar a las agencias de protección de datos de los diferentes países europeos.

