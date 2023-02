Acusaron a un trabajador de instalar un juego en un PC. La tarjeta gráfica lo salvó del despido

Un empleado de una empresa en Estados Unidos iba a ser despedido, ya que sus coordinadores lo acusaron de jugar a videojuegos en los ordenadores del trabajo e instalar software de terceros. Todo comenzó cuando un directivo vio en la pantalla del trabajador la interfaz de un videojuego.

Pues bien, ante una acusación así, ¿cómo puede un trabajador defenderse para mantener su puesto de trabajo y no verse en la calle?

En esta historia tenemos un ejemplo: Erik Strobl, abogado, contó hace unos días en Twitter que un hombre fue acusado de jugar a videojuegos en su ordenador de trabajo y "conseguí exculparle demostrando de forma concluyente que la tarjeta gráfica proporcionada por el empleador no podía manejar el juego que su supervisor afirmaba haber visto, ya que consumía muchos recursos".

a member was accused of playing video games on his work computer and I got him cleared by proving conclusively that the employer-provided graphics card couldn’t handle the resource-hungry game his supervisor claimed to have seen https://t.co/FIS5yyIy78