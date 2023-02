AI.com ahora te lleva a ChatGPT. La tasación de su dominio apunta a que su compra está entre las más caras de la historia

ChatGPT acaba de sufrir un cambio de lo más significativo. No, no ha llegado todavía el prometedor GPT-4, pero esta novedad da más peso si cabe al chat conversacional de OpenAI en internet y además hace que acceder a este software sea mucho más fácil: si ahora tecleas AI.com, la dirección url te llevará directamente a ChatGPT. Aunque esta compra no data de ahora si no de 2021, la migración se ha llevado a cabo esta semana.

Hay quien ha comparado la última versión del modelo de lenguaje de OpenAI con un hito como la llegada de internet, pero no solo es probablemente la inteligencia artificial más mainstream que existe, si no también la plataforma que más rápido ha crecido en la historia de internet. Con estas premisas, no es de extrañar que la compra de su dominio apunte muy alto.

Was https://t.co/s0wSPMb5dP bought by ChatGPT? — Andy Booth (@360) February 15, 2023

¿Cuánto ha costado el dominio AI.com? Ni OpenAI ha comunicado la cifra ni es probable que (salvo sorpresa) se haga pública. No obstante, Mashable ha hablado con Jeffrey Gabriel, un broker de dominios entre cuyos éxitos se encuentra la adquisición del dominio Sex.com por 13 millones de dólares en 2010 y que según él mismo, ha facilitado la transacción que nos ocupa.





Una tasación y mucho misterio

Aunque sujeto a mantener silencio sobre quién ejecutó la compra de AI.com por cuestiones contractuales, parece blanco y en botella ahora que se ha hecho efectiva la migración de https://chat.openai.com/ a AI.com. No obstante, siempre queda la opción de que una persona millonaria con una identidad sin revelar actuara de forma altruista comprando el dominio para OpenAI. OpenAI por cierto, no se ha pronunciado todavía sobre el asunto.

Según Jeffrey Gabriel, previo a su compra en 2021, AI.com tenía una tasación de venta al público de 11 millones de dólares. Ojo porque el broker explica además que desde que controla el negocio de este dominio, cada semana recibía ofertas de compra de potenciales compradores, entre ellos supuestamente de Amazon. De acuerdo con Gabriel, sería para un producto futuro de Amazon Internet más que para inteligencia artificial (después de todo, las siglas son las mismas). Solo teniendo en cuenta esa tasación y obviando lo suculento del dominio, su compra ya se iría directamente al top de dominios más caros de la historia.

Hay que tener en cuenta que muchas de las transacciones no se han hecho públicas, por lo que no es de extrañar que existan dominios cuya cifra de compra no haya trascendido por el que se haya pagado más dinero. Este es el ranking según Wikipedia, que enlaza cada puesto a su respectiva noticia de compra: