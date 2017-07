Los 25 dominios más caros de la historia

La compra y venta de dominios siempre ha sido un gran negocio, y a lo largo de las últimas décadas hemos visto cómo se pagaban cantidades astronómicas por hacerse con dominios potencialmente rentables.

No hay que ir muy lejos, ya que hace muy pocas horas Elon Musk anunció que volvía a comprar 'X.com', un dominio que poseía allá por el año 1999. Se ha encargado de anunciarlo a través de su cuenta personal en Twitter:

Thanks PayPal for allowing me to buy back https://t.co/bOUOejO16Y! No plans right now, but it has great sentimental value to me. — Elon Musk (@elonmusk) 11 de julio de 2017

Obviamente, un dominio tan jugoso como 'X.com' no se venderá por poco dinero. De hecho, se rumorea que podría haber pagado más de 5 millones de dólares por él. Todavía no sabemos qué hará con él, pero lo que le sobran a Elon Musk son ideas y proyectos.

Dominios que costaron una auténtica millonada

Vamos a hacer un viaje a través de dominios que cumplen varios requisitos: suelen ser nombres muy llamativos, normalmente cortos, muchos de ellos relacionados con pornografía y se pagaron por ellos más de seis cifras.

Antes de conocer la lista definitiva, vamos a conocer un poco más de algunas de estas transacciones millonarias. Seguro que te dará ganas de comenzar a especular con la posibilidad de hacer negocio en este mercado, pero la realidad es que quizás sea demasiado tarde.

Whisky.com

Michael Castello es un emprendedor que compró este dominio en el año 1999, cuando no costaba prácticamente nada construir una página web, inspirado en el night club 'Whisky a Go Go'. Años después, en el 2014 se la vendió a una compañía alemana por 3,1 millones de dólares.

Mi.com

Buscando extender su mercado lejos de China, Xiaomi compró 'Mi.com' en una subasta. Pagaron por él 3,7 millones de dólares, y así nació esta marca que ahora comprende desde smartphones, wearables o auriculares.

Clothes.com

En el año 2009, Amazon compró Zappos, una compañía que se dedicaba a vender ropa en Internet. Tuvieron que pagar 928 millones de dólares, y en los documentos de dicho acuerdo se supo que Zappos había pagado 4,9 millones de dólares por su dominio.

Toys.com

Sedo, vendedor de dominios británico, tenía en su haber 'Toys.com'. En el año 2009 se lo vendieron a ToysRUs por 5,1 millones de dólares. Ahora, obviamente, este dominio nos redirige a la página oficial de ToysRUs.

Porno.com

Palabras mayores. Todo lo que tenga que ver con pornografía a gran escala en Internet significa una cosa: mucho dinero. Rick Schwartz, el "rey" de los dominios, compró 'porno.com' en 1997 por 42.000 dólares. En febrero del 2015 consiguió venderlo por 8.888.888 dólares a una compañía de Praga que ofrece este tipo de contenido.

Ahora vamos con la lista de los 25 dominios más caros de la historia. De todos modos, debemos saber que muchas de las transacciones no se han hecho públicas, así que no me extrañaría que existan dominios que se hayan pagado por mucho más dinero.

Insurance.com / 35.6 millones (2010) VacationRentals.com / 35 millones (2007) PrivateJet.com / 30,18 millones (2012) Internet.com / 18 millones (2009) 360.com / 17 millones (2015) Insure.com / 16 millones (2009) Sex.com / 13 millones (2010) Hotels.com / 11 millones (2001) Fund.com / 9,9 millones (2008) Porn.com / 9,5 millones (2007) Porno.com / 8,8 millones (2015) Fb.com / 8,5 millones (2010) Business.com / 7,5 millones (1999) Diamond.com / 7,5 millones (2006) Beer.com / 7 millones (2004) iCloud.com / 6 millones (2011) Israel.com / 5,8 millones (2008) Casino.com / 5,5 millones (2003) Slots.com / 5,5 millones (2010) Toys.com / 5,1 millones (2009) AsSeenOnTv.com / 5,1 millones (2009) Clothes.com / 4,9 millones (2008) Medicare.com / 4,8 millones (2014) IG.com / 4,6 millones (2013) Marijuana.com / 4,2 millones (2013)

Como vemos, la mayoría de estas adquisiciones sucedieron en la década pasada. Parece que la burbuja, en cierto modo, ya ha explotado. Para que nos hagamos una idea, y llevándolo a un terreno más cercano, el dominio '.es' más caro del 2016 se vendió por 36.000 euros.

Se trata de 'Lampara.es', dominio comprado por una empresa alemana que (obviamente) vende lámparas y también opera en el mercado español.

En Genbeta | Cómo descubrir fácilmente si un dominio o nombre de usuario se encuentra disponible en la web