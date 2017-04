Cómo descubrir fácilmente si un dominio o nombre de usuario se encuentra disponible en la web

Digamos que estás pensando en crear tu propio negocio, o empezar a promover tu propia marca en Internet, o simplemente quieres registrarte en algunas redes sociales con el mismo nombre de usuario. Una de las primeras cosas que debes hacer en cualquiera de esos casos es comprobar si el que te interesa usar está disponible o no.

Hay tantos sitios web que la primera tanda de direcciones IP se acabaron hace tiempo y por eso tuvimos que mudarnos a IPv6, y las redes sociales tienen decenas de millones de usuarios, así que difícilmente vas a encontrar un nombre simple y básico disponible.

Es aquí donde empieza la tediosa búsqueda y comprobación, ingresando dominio tras dominio en un cajón de búsqueda hasta encontrar si está disponible un .com o un .net un o un .org o lo que sea. Luego vienen las redes, y el doloroso trabajo de intentar registrar un usuario en Twitter, y en Facebook, y en Instagram, etc. Todo sin tener idea de si el mismo nombre de usuario estará disponible en el siguiente servicio.

Namech_k

En verde se muestran los dominios disponibles y los servicios donde ese nombre aún no ha sido usado

Namech_k ofrece una solución a este problema y una forma de ahorrar cantidades enormes de tiempo y bastantes dolores de cabeza. Se trata de una herramienta de búsqueda gratuita donde podemos comprobar si un nombre de usuario o nombre de dominio está disponible en Internet.

En Namechk.com puedes buscar dominios que terminen en .com, .net, .org, .co, .biz, .me, .io y 40 terminaciones más. También puedes buscar nombres de usuario en redes como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr, Google+, YouTube, Blogger, WordPress, Flickr, Twitch, Reddit, GitHub, y muchas, muchas más. Si un sitio web no está disponible para la comprobación, siempre puedes sugerir uno para que sea añadido.

La búsqueda funciona bastante bien y puedes descargar todos los resultados en un archivo CSV. Pero, eso sí, la herramienta no es 100% exacta. Depende de cada servicio. Por ejemplo, en el caso de Instagram puede decir que un usuario está disponible simplemente porque la cuenta no está en uso y fue abandonada, pero la cuestión es que Instagram no libera esos nombres de usuario.

