Aitana es una reconocida influencer de gaming, pero muchos de sus 100 mil seguidores no saben que no es una persona, sino una IA

Fit Aitana, o Aitana López, es una influencer de redes sociales que acumula más de 100.000 seguidores solo en su cuenta de Instagram. Sus especialidades son el fitness y los videojuegos, vive en Barcelona y lleva el pelo color rosa al estilo de Karol G hace unos meses.

Sube imágenes de ella en el gimnasio, utiliza frases motivacionales tan típicas de las redes sociales como "un nuevo lunes, una nueva oportunidad para brillar" y parece una chica muy guapa, de acuerdo a los cánones de belleza, que abusa de los filtros en sus fotos, como tantísimas otras personas hacen.

Pero, en realidad, es una inteligencia artificial. En su bio se indica, pero abajo del todo donde pone #AIModel. Eso lleva a que mucha gente no lo sabe, y acumula comentarios, sobre todo por parte de hombres, echándole piropos a sus fotografías.

Un perfil de Instagram muy elaborado

No solo actualiza su feed a menudo, como corresponde para mantener el interés del público, sino que Aitana también sube historias de ella en el gimnasio, por ejemplo.

Está creada por una agencia de inteligencia artificial de nombre The Clueless. Nuestros compañeros de Xataka hablaron con esta agencia, que se presenta a sí misma como una agencia de modelos de IA que representan diversas personalidades. Una de sus cofundadoras, Diana Nuñez, dice que la esto surgió bajo la idea de abaratar costes de cara al cliente.

La posibilidad de utilizar modelos de IA, según la creativa, se pensó originalmente para marcas y empresas cuyo presupuesto acotado les podría dificultar asumir los costes de todos los elementos que suelen ser parte de una acción publicitaria tradicional. Es decir, no es lo mismo pagar publicidad a un influencer real que a una hecha por IA que, en sí misma, tiene menos costos.

Esta agencia no solo tiene a Aitana, también a la modelo de IA Maia Lima. "En The Clueless, no somos sólo una agencia de modelos de IA; somos visionarios con la misión de redefinir el mundo de los influencers. Nuestro objetivo es trascender el ámbito convencional del modelaje y liderar el camino de la influencia", dice su web.

"Nos dedicamos a crear meticulosamente modelos de IA que van más allá de las meras apariencias"

