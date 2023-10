Esta inteligencia artificial te permite crear todo tipo de imágenes con tu nombre gratis y con intentos ilimitados: así funciona

Cada cierto tiempo salen a la luz nuevas herramientas que hacen uso de la inteligencia artificial para todo tipo de recursos. En lo que respecta a la generación de imágenes con IA, algunas como DALL-E 2, Stable Diffusion o Midjourney, han pavimentado el camino, con resultados muy sorprendentes. Otras como Ideogram AI, también nos permiten usar la IA para casos concretos, como el hecho de poder ocultar texto en imágenes generadas por IA, algo que estamos viendo en redes sociales mucho durante estos últimos días.

Entre todas las acciones que podemos hacer en Ideogram AI, también tenemos la opción de poder escribir nuestro nombre, o cualquier otro texto, en estilo 3D y de forma muy sencilla. Bajo estas líneas te explicamos cómo hacerlo paso por paso.

Una IA con infinitas posibilidades

Si aún no la conoces, Ideogram AI permite generar imágenes de diversas formas posibles haciendo uso de la inteligencia artificial. Para utilizar esta herramienta, lo único que debes de hacer es registrarte por medio de tu cuenta de Google, y tras ello podrás hacer uso de todas sus funciones.

Cabe mencionar que, dada la alta demanda de sus recursos, es posible que tengas que permanecer en cola durante un tiempo. Ideogram AI se ha convertido en una alternativa muy destacada a otras herramientas como Midjourney, sobre todo teniendo en cuenta que podemos acceder a ella de forma gratuita.

Una vez te hayas registrado y hayas aceptado los términos de su servicio y la política de privacidad, tendrás que escoger un nombre de usuario para registrarte en la web. Tras ello, ya podrás acceder a toda la biblioteca de imágenes generadas por otros usuarios, o crear la tuya propia.

Cómo crear una imagen con tu nombre en 3D o en cualquier estilo

Como viene siendo habitual en este tipo de herramientas, la forma de operar es mediante la descripción de lo que queremos ver en la imagen por medio de una prompt. Aquí podemos definir el estilo en el que queremos obtener el resultado, e incluso la relación de aspecto, a escoger entre 10:16, 1:1 o 16:10.

La inteligencia artificial también funciona en español, por lo que puedes hacerle todo tipo de peticiones para obtener una imagen en la que aparezca tu nombre con el estilo deseado y los elementos que quieres que aparezcan en la misma.

En mi caso he hecho una prueba en la que le he pedido a la IA que me ofrezca una imagen de la siguiente manera: El nombre "Antonio" con letras de neón, tipografía de estilo cibernético y con código de lenguajes de programación alrededor. El resultado es el que puedes ver en la imagen adjunta. Además, he escogido la opción de ‘Cinematic’ entre las etiquetas principales.

En el caso de que no obtengas los resultados que quieres, o simplemente no te encuentres muy creativo, puedes optar a utilizar uno de los diseños de la comunidad. Para ello selecciona el que más te guste y después pulsa sobre la opción de ‘Remix’. Cuando lo hayas hecho, tan solo tendrás que sustituir el nombre por el tuyo propio o con el que lo quieras generar y debería mostrarte un diseño idéntico o muy similar.

Para utilizar el diseño de otra persona, tan solo debemos pulsar sobre 'Remix' y sustituir el nombre en la descripción

Cada vez que pulsamos sobre ‘Generate’, la web se tomará unos segundos hasta ofrecernos cuatro ejemplos. Si en las opciones no encontramos ninguna que nos convenza, siempre podemos volver a generar el diseño para probar suerte.

Por el momento, la generación de imágenes es ilimitada y gratis, algo que contrasta con los servicios más populares, ya que un buen número de ellos funcionan mediante tokens. No es el caso de Ideogram AI, al menos por ahora.

