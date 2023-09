DALL-E 3 ya está disponible en Bing gratis: así es como puedes generar imágenes de forma fácil y rápida

La alianza entre Microsoft y OpenAI está trayendo múltiples ventajas para los amantes de la inteligencia artificial, no solo para quienes usan Windows, sino en general. Así, aunque ChatGPT-4 es de pago a través de la suscripción de GPT Plus, puedes usarlo gratis con Bing. Algo parecido sucede con el nuevo DALL-E 3, recién lanzado y que próximamente se integrará en ChatGPT. Pero si no quieres esperar ni pagar nada, ya tienes disponible gratis Dall -E3 en Bing: te contamos cómo usarlo paso a paso.

El modelo de generación de imágenes por IA se dio a conocer al mundo en enero de 2021, siendo uno de los artífices del bombazo que estamos viviendo en cuanto a democratización de herramientas de inteligencia artificial. Allá por abril de 2022 lanzó su segunda versión y poco tiempo después hicieron su aparición su competencia principal, MidJourney y Stable Diffusion, ganándole terreno con una mejor comprensión de los prompts introducidos y resultados más impactantes. Pero DALL - E sigue dando guerra con esta tercera entrega, que solventa las carencias de la generación anterior e introduce mejoras como su capacidad de "representar con precisión una escena con objetos específicos y las relaciones entre ellos".

Como adelantábamos en la intro, una de sus funcionalidades más destacadas es la integración con ChatGPT, lo que va a facilitar el acceso de los usuarios, permitiendo así solicitar prompts a la IA para DALL-E 3, de forma que ya no haga necesario casi convertirnos en prompt engineers. Eso sí, esa integración será gradual: primero a nivel interno, después para la versión empresarial ChatGPT Enterprise y tarde o temprano, para el público. ¿Cuándo? ¿Formará primero parte de la versión de pago? No lo sabemos y la verdad sea dicha, no nos importa demasiado mientras podamos usar DALL - E 3 gratis ya con Bing.

Cómo usar DALL-E 3 con Bing

Usar DALL - E 3 con Bing es tan sencillo como entrar al chat de Bing, algo que puede hacerse directamente desde cualquier navegador entrando en el apartado de chat de Bing o de forma integrada en el navegador Edge.

Importante, para poder generar imágenes es necesario iniciar sesión. Una vez dentro del chat y de nuestra sesión, simplemente pídele la imagen que desees, por ejemplo 'crea una imagen retro paradisiaca de una playa con el mensaje "GENBETA" escrito entre las palmeras y un ordenador tomando el sol en la playa'. En pocos segundos tendrás cuatro candidatas que podrás descargar.

Lo bueno es que a diferencia de otras herramientas generadoras de imágenes y como ya sucedía con la integración de DALL -E anterior en Bing, no es necesario ni que entres a entornos diferentes con chats (hola, Discord), ni que escribas en inglés ni prompts especialmente técnicos, solo decirle lo que quieras e ir añadiéndole correcciones (el propio chat te hace sugerencias para que veas cómo proceder).

Durante nuestras pruebas todavía hemos encontrado algunos problemas de comprensión y algún que otro fallo a la hora de generarlas momentáneamente, pero al darle a 'Nuevo tema' y probar con otro prompt, la máquina ha procedido sin problema.

Portada | DALL - E 3

