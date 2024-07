Alemania ha creado su propio Bizum y quiere extenderlo por toda Europa. Todo gracias a la ayuda del BCE

A la hora de enviar dinero a un amigo, a un familiar, casi todos usan en el día a día el sistema español Bizum. Una forma cómoda de hacer transferencias que está siendo copiado por el resto de países de nuestro entorno como Alemania, que ya ha presentado su homólogo llamado Wero. Y ya está listo para poder ir expandiéndose por toda Europa.

Wero, el considerado ya como 'Bizum alemán' cuenta con funciones muy similares a las que disfrutamos ya en el sistema made in Spain. El envío de dinero entre dos personas en menos de 10 segundos, haciendo que sea mucho más atractivo que las transferencias convencionales. Aunque está pensado sobre todo para los pagos de pequeñas cantidades.

Wero aspira a conquistar Europa entera

La expansión de Wero ya está comenzando por Alemania, comenzando por la integración en los principales bancos para que funcione correctamente. En este caso entidades como ING o Deutsche Bank ya han dado el paso para integrarlo. Pero todavía quedan varios meses para que esté completamente operativo para sus clientes.

Wero no ha sido creado para limitarse a Alemania. Este sistema de pago está ya pensado para extenderse a otros países como Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. En España no ha terminado de tener éxito ni acogida por parte de los bancos nacionales ya que han querido apostar por Bizum. Aunque otra razón puede ser que Wero no aprovecha la infraestructura que ya tenemos en España con Bizum.

Aunque el máximo regulador económico de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, prefiere a Wero, y esto puede hacer que termine imponiéndose por toda la Unión. Y es que aunque ahora mismo parece que son dos sistemas similares para realizar transferencias entre dos personas, hay una gran diferencia que la hace mucho más atractiva para el BCE.

Hablamos de la posibilidad que tiene Wero de hacer transacciones internacionales. Es decir, que desde un banco Alemán se va a poder enviar dinero rápidamente a un banco en Francia. Bizum de momento no tiene esta posibilidad, aunque se encuentra trabajando en poder conseguirlo con el sistema italiano o portugués. Y esto será algo muy importante para conseguir imponerse y convertirse en el sistema europeo único de envío de dinero. Y es que tener el apoyo del BCE es algo imprescindible para poder triunfar para el sistema español.

