Amazon prepara un competidor de Google Stadia con integración con Twitch para 2020, según CNET

Stadia, el servicio de juegos en la nube de Google, sólo lleva dos días disponible para el público, pero ya escucha tambores de guerra procedentes de la competencia. Y es que, si ya contábamos con el desembarco del Project xCloud de Microsoft para 2020, según CNET un nuevo actor se sumará a la fiesta de los videojuegos en streaming el año que viene: Amazon.

Así, tendríamos finalmente a los tres gigantes de la computación en la nube compitiendo entre ellos también en este campo. No es ninguna casualidad: Google Cloud constituye la base del funcionamiento de Stadia, de igual modo que Azure y Amazon Web Services lo serán, respectivamente, de Project xCloud y de la plataforma aún sin nombre de Amazon.

Es relevante que los líderes del mercado cloud dejen de limitarse a dar soporte a iniciativas de terceros vinculadas al videojuego online (hoy en día Epic Games depende de Amazon y Sony de Microsoft) y apuesten por reclamar su propia parte del pastel.

Un proyecto que Amazon perseguía desde hace media década

En el caso de Amazon, su interés no es algo nuevo, pues ya en enero The Information se hacía eco del mismo, aunque no desvelaba datos sobre su fecha de lanzamiento comercial. Pero, de hecho, lo cierto es que la compañía liderada por Jeff Bezos llevaba desde 2014 experimentando con esta clase de tecnología: ya entonces liberaron una demo de un videojuego para su tableta Amazon Fire que se ejecutaba en la nube y enviaba al usuario únicamente un streaming de vídeo.

Parece que, cinco años más tarde, la tecnología de 'cloud gaming' ya está lo bastante madura como para ir mucho más allá de las simples demostraciones. Y ahora la compañía tiene en cartera, además, servicios complementarios que hacen más atractiva la inversión en el sector del 'cloud gaming': es el caso de Twitch, por ejemplo, de la plataforma de emisión de vídeo en vivo de Amazon, masivamente usada por los gamers para difundir y comentar sus partidas, y que según CNET se integraría de algún modo con su nueva plataforma.

Amazon lleva ya un tiempo contratando diversos perfiles profesionales para su división AWS que estarán destinados a poner en marcha este proyecto. De hecho, en Amazon Jobs podemos acceder a una oferta de trabajo para el puesto de 'Principal Product Leader' vinculado a "una nueva iniciativa de juegos de AWS". En el texto del mismo se habla de la visión de la compañía de un futuro donde todos somos jugadores "y cada jugador puede crear, competir, colaborar y conectarse con otras personas a escalas masivas".