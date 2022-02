Android 13 permite ejecutar Windows 11 y distribuciones de Linux en el propio móvil: así funciona

Hace unos días, desde Google lanzaron la primera preview para desarrolladores de Android 13, la próxima versión de este sistema operativo que llegará de forma abierta en los próximos meses. De hecho, a través de esta guía los compañeros de Xataka nos han explicado cómo instalarla en nuestro teléfono si poseemos un Google Pixel 4a o superior. Además, recientemente hemos descubierto una característica que quizás pocos habíais tenido en cuenta. Y es que con esta versión y su virtualización, es posible instalar Windows 11, así como ejecutar distribuciones de Linux.

Los dispositivos con el Google Tensor pueden con Android 13 ejecutar virtualmente estos sistemas operativos, y todo apunta a que con un rendimiento bastante notable.

El desarrollador kdrag0n ha mostrado a través de Twitter varias capturas de su Pixel 6 ejecutando varias distribuciones de Linux, entre ellas Ubuntu, Arch Linux, Void Linux, y Alpine Linux. Compiladas en Aarch64 y utilizando el KVM hypervisor del Pixel 6, los sistemas se han podido ejecutar en su completa funcionalidad según este desarrollador.

Linux no ha sido lo único que kdrag0n ha podido comprobar en su Pixel 6. Y es que también ha probado a instalar Windows 11 a través de esta máquina virtual. Según ha comentado en Twitter, el rendimiento con Windows 11 es bastante bueno, aunque todavía no hay ningún tipo de aceleración gráfica. Sin embargo, el desarrollador ha podido incluso ejecutar Doom conectando su teclado al teléfono como input.

Yes, it runs Doom (connecting to the phone's Windows VM from my computer for keyboard input) pic.twitter.com/6PORUnJk8m