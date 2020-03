Los cinco mejores emuladores de Android para PC

Tenemos emuladores de videoconsolas, subsistemas Linux para Windows, software que permite ejecutar apps de Windows en Linux, etc, etc. En el fondo, queremos poder usarlo todo en todo momento, sin que ello nos suponga tener que estar cambiando de dispositivo. Ni siquiera de pantalla.

Pero, ¿y si lo que queremos es poder usar en nuestro PC las mismas aplicaciones que venimos utilizando en nuestros móviles? Bueno, pues para eso tenemos varios emuladores de Android disponibles para nuestro uso. Desde Genbeta hemos hecho una breve lista de los más destacados:

Android x86 + Máquina virtual

El primer emulador de Android de nuestra lista... no es un emulador. Android x86 es un 'port' o adaptación del Android de nuestros smartphones para poder ser instalado directamente en PCs y usado, si lo deseamos, como sistema operativo principal. Si en vez de esto lo instalamos en una máquina virtual como VirtualBox o VMWare Workstation, nos dará la opción de usar el software de Android sin necesidad de dejar de usar nuestros sistemas Windows (o Linux).

El proyecto Android x86 nació sólo un año después del lanzamiento al mercado de Android, y actualmente ha adaptado ya la penúltima versión de Android, la 9 'Pie'. Android x86 emula conexiones WiFi en equipos con Ethernet para mejorar la compatibilidad con las aplicaciones y ofrece una barra de tareas alternativa equipada con un menú de inicio y una bandeja de aplicaciones recientes (al estilo de Microsoft Windows y los escritorios Linux).

Android, como buen pariente de GNU/Linux que es, también se presta a eso de las 'distribuciones', por lo que si el Android-x86 estándar no te convence, siempre podrás recurrir a alternativas como Bliss OS o PrimeOS.

Genymotion

Genymotion es un caso particular: no es un sistema operativo pensado para hacer funcionar por sí solo un dispositivo, pero aún así funciona sobre VirtualBox, como Android-x86. No significa que tengas que instalar dos programas por separado, porque VirtualBox ya viene incluido en la instalación de Genymotion.

Su experiencia Android es, al contrario del caso anterior, idéntica a la que podríamos encontrar en cualquier móvil. La explicación es sencilla: se dirige especialmente a los desarrolladores de aplicaciones para Android, que necesitan hacerse una idea lo más detallada posible de cómo funcionarán sus apps en los smartphones de los usuarios.

De hecho, permite emular modelos de smartphone concretos: la máquina virtual de HTC One con Android 4.3 no funcionará igual que la de un Galaxy Nexus con Android 4.1.1.

Para facilitar la tarea a los desarrolladores, podremos usar Genymotion para probar sobre la marcha las apps que creemos desde Android Studio, aunque este IDE permite también instalar sus propias máquinas virtuales (el rendimiento suele ser mejor si optamos por las de Genymotion).

BlueStacks

Posiblemente el emulador de Android más usado (cuenta ya con 400 millones de usuarios, según su web) y uno de los más veteranos, BlueStacks está especialmente pensado para el público 'gamer'. Eso ha conducido a sus creadores a simplificar su uso, facilitando su instalación e incluyendo una gran cantidad de aplicaciones instaladas (cuyo número podremos ampliar recurriendo a Google Play Store).

Además, su interfaz también busca, como en el caso de Android x86, parecerse a un escritorio estándar de PC, incluyendo aspectos como las funciones multiventana. Además, pensando en facilitar el uso de juegos, incluye mapeo de teclados y ratón, y hasta traducción de aplicaciones en tiempo real (función especialmente destinada a los juegos de rol asiáticos, que muchas veces carecen de versión para Occidente).

MEmu Play

También MEmu Play (antiguamente 'MEmu', a secas) es un emulador centrado en el ámbito de los videojuegos. Al igual que BlueStacks, cuenta con integración con Google Play, mapeo de teclas y ratón y la posibilidad de ejecutar y visualizar varias apps simultáneamente.

MEmu ofrece, además, todo tipo de facilidades para transferir ficheros entre el PC y el entorno del emulador, además de con un sistema de simulación del GPS. Una característica que sus usuarios destacan de este programa es su buen rendimiento a la hora de ejecutar los juegos.

ARCHon

Hace 6 años, Google lanzó una tecnología denominada App Runtime for Chrome (ARC), que permitía ejecutar apps de Android en Chrome OS. Poco después, un desarrollador aprovechó esta tecnología para crear ARChon, una extensión para Google Chrome que permite ejecutar apps de Android directamente desde el navegador.

Pese a lo que pudiera parecer, no es una buena opción para el usuario que quiera "ir a lo fácil": su instalación requiere activar el 'modo desarrollador' de Chrome porque no está incluido en la Play Store, y cualquier app que queramos ejecutar deberemos convertirla previamente en extensión de Chrome, recurriendo a las herramientas que recopila ARCHon en su web.