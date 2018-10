Andy Rubin: "nunca coaccioné a una mujer a tener sexo en una habitación de hotel"

A finales del año pasado nos sorprendió un informe publicado por The Information en el que se afirmaba que la salida de Andy Rubin (cofundador de Android) no había sido voluntaria, y en aquel momento ya se apuntaba a una supuesta "conducta inapropiada" con una subordinada cuando estaba al frente del sistema operativo.

Entonces no supimos mucho más sobre este incidente, pero un artículo publicado hace unas horas en el New York Times asegura que una investigación interna determinó que realmente había tenido una relación inapropiada con una subordinada.

Por si fuera poco, en dicho artículo se apunta que Google le habría "compensado" con 90 millones de dólares por dejar la compañía. La polémica llega a salpicar al propio Larry Page, que habría dado luz verde a este acuerdo y así apartarle del proyecto.

Sundar Pichai: "en los últimos 2 años hemos despedido a 48 trabajadores acusados de acoso"

Sundar Pichai, actual CEO de Google, ha llegado a reconocer que en los últimos años despidió a 48 empleados acusados de acoso. De estos 48 trabajadores, 13 ocupaban un alto cargo dentro de Alphabet.

Mediante una carta, Pichai informó a los trabajadores de la compañía que "han adoptado una línea especialmente dura" con este tipo de conductas, revisando todas las quejas para saber qué hacer en cada caso.

Una actitud que Google habría intentado corregir en varias ocasiones

El punto importante de esta carta es que en ningún momento afirman o desmienten el caso de Rubin, una persona que siempre se ha considerado un pilar importante dentro de la compañía.

El artículo de The New York Times no deja en muy buen lugar al cofundador de Android, ya que le acusan de haber tratado de manera abusiva a sus subordinados. Al parecer, Google habría intentado corregirle en varias ocasiones sin éxito.

Le acusan de haber mantenido relaciones extramatrimoniales con varias empleadas, y a una de ellas supuestamente fue forzada a practicarle sexo oral en una habitación de hotel.

Cuando esta empleada acusó a Rubin al departamento de recursos humanos, la compañía determinó en aquel momento que la historia era creíble. La historia habría llegado hasta Larry Page, quien supuestamente decidió no despedir a Andy Rubin a cambio de un acuerdo de confidencialidad.

Rubin responde en Twitter

Hace unas horas, Andy Rubin utilizó su cuenta de Twitter para responder a estas acusaciones, asegurando que la historia publicada en el New York Times "contiene numerosas inexactitudes sobre mi trabajo en Google y exageraciones salvajes sobre mi compensación".

1/2 The New York Times story contains numerous inaccuracies about my employment at Google and wild exaggerations about my compensation. Specifically, I never coerced a woman to have sex in a hotel room. These false allegations are part of a smear campaign — Andy Rubin (@Arubin) 26 de octubre de 2018

"Son acusaciones falsas que forman parte de una campaña de difamación"

Además, apunta que "nunca coaccionó a una mujer a tener sexo en una habitación de hotel". Continúa afirmando que "son falsas alegaciones que forman parte de campaña de difamación para desacreditarme durante una batalla por el divorcio y la custodia".

2/2 to disparage me during a divorce and custody battle. Also, I am deeply troubled that anonymous Google executives are commenting about my personnel file and misrepresenting the facts. — Andy Rubin (@Arubin) 26 de octubre de 2018

En un segundo tweet asegura que le "preocupa profundamente que ejecutivos anónimos de Google estén comentando sobre mi expediente personal y tergiversando los hechos".

Las palabras de Rubin complementan a las de su representante (Sam Singer), quien declaró hace unas horas que el creador de Android había dejado Google por su propia voluntad para lanzar Playground.