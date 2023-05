Apple prohíbe el uso de ChatGPT y otras inteligencias artificiales a sus trabajadores, según un documento interno

Recientemente OpenAI anunció la llegada de ChatGPT en forma de aplicación para iPhone. Tras meses de su lanzamiento en versión web, los usuarios de iOS por fin podrán utilizar el exitoso chatbot de la compañía por medio de una aplicación oficial. Lo mismo ocurrirá próximamente para los usuarios de Android, pues la compañía también tiene intención de lanzar esta aplicación para el sistema operativo de Google.

Si bien es una gran noticia para los usuarios, Apple no lo ve tan claro cuando se trata de que sus trabajadores hagan uso de esta inteligencia artificial. Y es que según fuentes de Wall Street Journal, la empresa habría lanzado un comunicado interno a sus trabajadores indicando que el uso de inteligencias artificiales generativas está prohibido en el trabajo.

Que el código de Apple acabe filtrado no es una opción

El medio, que ha tenido acceso al documento, afirma que la compañía está preocupada por la información que puedan recopilar este tipo de aplicaciones. Además de haberles prohibido usar ChatGPT, los trabajadores de Apple tampoco podrían usar Copilot de Github, de la cual es dueña Microsoft. Tal y como hemos mencionado en otras ocasiones, Copilot es una IA que puede ayudar a los desarrolladores a programar código de manera automática.

Lo cierto es que la IA de ChatGPT no está exenta de problemas de seguridad. Hace un tiempo se descubrió que sus usuarios podían acceder al historial de chat de otros usuarios, suponiendo un importante problema de privacidad. Aunque el bug ya se encuentre solucionado, no son situaciones en las que trabajadores de una empresa como Apple se tengan que arriesgar a vivir, ya que nada garantiza que el código no acabe siendo filtrado de ninguna manera.

Esta política restrictiva de Apple ante el uso de las inteligencias artificiales no es nueva. Y es que existen otras empresas que tampoco toleran este tipo de tecnologías en un ambiente laboral. Es el caso de empresas como Verizon o el banco JPMorgan Chase & Co, según afirma el medio. Amazon por su parte también limita a sus empleados a no usar herramientas de terceros, pidiendo a sus ingenieros que utilicen su propia herramienta de IA interna.

Apple ya estaría trabajando en su propia IA

Otra curiosidad de este informe es que parece que Apple estaría trabajando en su propio modelo de lenguaje para IAs generativas. Si bien la compañía se ha mostrado muy conservadora al respecto, es lógico pensar que llevan tiempo investigando en este sector y quieran adentrarse cuando crean que sea el momento más adecuado.

La idea parece que involucraría a usar un modelo de lenguaje en el actual asistente de voz Siri. El proyecto está liderado por John Giannandrea, quien ya trabajaba para Google en 2018. Si bien en una reciente reunión con inversores el propio Tim Cook alababa el potencial de este tipo de herramientas, también cree que todavía hay "cuestiones que deben resolverse" debido a cómo la tecnología funciona actualmente.

Vía | 9to5Mac

