Arrestan a una rapera y un programador por uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia: 4.500 millones de dólares en BTC

El pasado martes fue arrestada una pareja en Manhattan por presuntamente intentar blanquear unos 4.500 millones de dólares en criptomonedas. Todo parece indicar que las criptomonedas fueron robadas durante el hackeo masivo de 2016 de la plataforma Bitfinex, según han podido identificar los fiscales federales.

Ilya “Dutch” Lichtenstein, de 34 años, y Heather Morgan, de 31, han sido acusados de blanquear toda esa cantidad de dinero procedente de 119.754 bitcoins. Las criptomonedas fueron presuntamente transferidas a la cartera digital de Lichtenstein.

Entre los cargos por fraude y blanqueo, se enfrentan a 25 años de carcel

La denuncia penal alegaba que durante el proceso de blanqueo de dinero la pareja compraba cosas como oro, NFTs, e incluso tarjetas regalo de Walmart por valor de 500 dólares. Los fiscales federales aseguraron que este proceso pasó por técnicas complejas de blanqueo de capital, incluyendo la creación de múltiples cuentas online falsas y el uso de la darknet para mover el dinero.

Entre las posesiones que cuentan como pruebas se encontró una mochila repleta de teléfonos móviles con la etiqueta de 'burner phones', así como un archivo con el nombre de 'passport_ideas' en el ordenador de Lichtenstein. La operación ha llevado a los agentes especiales a recuperar bitcoins con un valor de más de 3.600 millones de dólares, siendo la incautación financiera más grande de la historia del Departamento de Justicia. Bitfinex se encontraba trabajando con este departamento para devolverles el dinero.

Los cargos por blanqueo y fraude a los que se tienen que enfrentar Lichtenstein y Morgan han hecho que la sentencia alcance un máximo de 25 años de prisión. Sin embargo, la fianza fijada en 5 millones de dólares para Lichtenstein y 3 millones para Morgan les ha permitido estar bajo encarcelamiento domiciliario y vigilancia electrónica mientras esperan el juicio.

Una pareja de lo más peculiar

'Emprendedor tecnológico, programador e inversor', según la página de LinkedIn de Lichtenstein, se casó el pasado año con Morgan, quien se dedica al rap bajo el nombre artístico de 'Razzlekhan'. De hecho, en las letras de sus canciones se pueden ver algunas referencias claras a sus actos, como en su tema rescatado 'Cuttthroat Country', donde se puede escuchar "Spearfish your password / all your funds transferred" (algo así como "pesca tu contraseña / todos tus fondos se transfieren").

Vía | New York Post