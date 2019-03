El artículo 13 de la ley de copyright salió adelante de forma directa porque algunos diputados se equivocaron al votar

Durante el día de ayer, en la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo se vivió uno de los días de más tensión que se recuerdan. Como ya sabemos, los eurodiputados votaron a favor de aprobar la directiva de copyright, que con sus artículos 13 y 11, ahora renumerados a 15 y 17, puede cambiar la forma en la que utilizamos Internet, particularmente en lo que respecta a la gestión de los derechos en plataformas de contenidos y en cómo los buscadores y agregadores muestran las medios enlazados.

La directiva salió adelante en la Eurocámara de Estrasburgo con 348 votos a favor, 274 en contra y 36 abstenciones. Una diferencia tan grande que no cabe pensar que se haya debido a despistes generalizados. Ramón Tremosa, eurodiputado europeo del grupo ALDE, votó a favor estando en contra de la directiva, y ha corregido su voto a posteriori. Sin embargo, en otro de los momentos clave del día, fueron más los eurodiputados que se equivocaron, y más tarde corrigieron su voto (ver página 51 de este documento).

La votación de enmiendas de la directiva no se realizó por errores en el voto de algunos eurodiputados

La directiva de copyright se votó al completo de forma directa. Antes de eso, la gran esperanza de frenarla para sus detractores era el turno de votación de enmiendas, entre las que había unas que solicitaban eliminar el artículo 13 y 11 de la directiva (que volverían a su forma original de 2016, la de la propuesta de la Comisión Europea). Es decir, se habría aprobado, salvo con esos dos artículos críticos. Era la posibilidad que Julia Reda, una de las eurodiputadas más críticas, consideraba en su blog.

Sin embargo, las enmiendas no pudieron votarse individualmente, porque 317 eurodiputados votaron en contra de poder hacerlo, frente a 312 que votaron a favor y 24 que se abstuvieron. Horas después hemos sabido, por las modificaciones de voto registradas, que Gerolf Annemans, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Antanas Guoga, Eva Joly, Jo Leinen, Peter Lundgren, Michèle Rivasi, Kristina Winberg han modificado su voto negativo por uno positivo. Restando el de los dos eurodiputados que han modificado su voto positivo a en contra, y uno que cambió de en contra a abstención, nos quedan 320 votos a favor por 309 en contra.

Tras las correcciones de voto (que no tienen consecuencias, solo a efectos de acta), se habría ganado 1a. votación que hubiese podido permitir sacar arts. 13 y 11 (17 y 15 en versión final) de la Directiva

El problema es que las correcciones de voto no tienen consecuencias, sólo a efectos de acta, por lo que ya no hay nada en mano de los europarlamentarios. Es muy triste que por una cuestión de trámite no pueda reabrirse el proceso y debatir cambios sobre los artículos más polémicos de la directiva. Tendrá que ser el Consejo de la Unión Europea el que decida el destino final de la directiva de copyright.