El artículo 13 y el 11 se hacen realidad: el Parlamento Europeo aprueba la directiva de copyright y golpea a Internet

No ha sido suficiente. Tras meses informando sobre los problemas que podría suponer para los usuarios de Interten aprobar los polémicos artículos 11 y 13, ahora renumerados a 15 y 17, finalmente los eurodiputados han votado a favor del texto de la directiva de copyright en la sesión plenaria celebrada hoy en Estrasburgo. La todopoderosa Google, con un gran proceso de lobby en contra, tampoco ha sido capaz de frenar el avance de la restrictiva directiva.

La votación ha concluido con 348 votos a favor y 274 en contra, a lo que se han sumado 36 abstenciones. La Eurocámara ha desoído la opinión de parte de la ciudadanía, que se ha manifestado este fin de semana en Europa y que ha logrado alcanzar cinco millones de firmas en Change.org manifestando su rechazo.

Dark day for internet freedom: The @Europarl_EN has rubber-stamped copyright reform including #Article13 and #Article11. MEPs refused to even consider amendments. The results of the final vote: 348 in favor, 274 against #SaveYourInternet pic.twitter.com/8bHaPEEUk3