YouTube pasa a la guerra contra la Unión Europea para intentar frenar el artículo 13 de la nueva Ley de Copyright

Tal y como hemos contado en los últimos meses, la reforma de la Ley de Copyright del Parlamente Europeo puede modificar la esencia del funcionamiento de Internet debido a sus artículos 11 y 13.

El primero es una suerte de canon AEDE o tasa Google a nivel europeo, y el segundo obligaría a las plataformas a monitorizar todos los contenidos por los usuarios, comprobando si violan los derechos de autor. Esto puede acabar afectando a sitios como Wikipedia, YouTube o GitHub.

Google, que en principio se muestra a favor de los objetivos y del fondo de la reforma, no está de acuerdo con las formas que se han adoptado. Así, advierten que Google News corre peligro en Europa (tal y como ocurrió en España). Asimismo, tras calificar la Ley de Copyright de "irrealista" y advertir de que "los ciudadanos europeos pueden ser aislados de los vídeos", ha pasado a "la guerra" informando a los usuarios y tratando de convencerlos de por qué se verían perjudicados. Uno de los primeros pasos fue dado en Twitter con el siguiente vídeo.

Imagine if you couldn’t watch the videos you love. We support copyright reform with an Article 13 that works for everyone. Learn more about Article 13: https://t.co/E1u4WyFCKr. #SaveYourInternet pic.twitter.com/wwR7na57L8