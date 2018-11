El canon AEDE europeo podría acabar cerrando Google News en Europa como hizo en España, pero Google quiere evitarlo

Llevamos meses hablando de cómo la reforma de la Ley de Copyright de la Unión Europea podría acabar con Internet tal y como lo habíamos conocido hasta ahora. Uno de los puntos más relevantes de la propuesta eran los artículos 11 y 13, intentos de tasa Google o canon AEDE, ese viejo conocido de los españoles que llevó al cierre de Google News en nuestro país.

Finalmente, la Unión Europea aprobó las nuevas medidas mediante una votación en el Parlamento, y las únicas esperanzas que quedan es que en enero de 2019 la segunda votación no salga adelante, o bien que los tribunales europeos impugnen los artículos más polémicos. Mientras llegan esos momentos decisivos, Google ya se ha posicionado claramente en contra, presionando para que el proceso tome un cauce más positivo para sus intereses.

Según recoge The Guardian, Richard Gingras, vicepresidente de noticias de Google, ha expresado la preocupación de la compañía ante cómo esta nueva regulación podría afectar a sus servicios, y en concreto a Google News, uno de los servicios que más tráfico dan a los medios. En principio, a falta de ver cómo finaliza el proceso, que puede alargarse mucho, la compañía esperará para tomar decisiones, pero no descarta el cierre de Google News en los países miembros como ya sucedió en España, recalcando Gingras, eso sí, que "no nos gustaría ver que eso sucede en Europa".

Lobby como intento de freno ante consecuencias incluso más graves para Google

El papel de Google en este caso no sólo va de lanzar comunicados y atacar la reforma, sino de intentar frenarla a toda costa presionando e influyendo con lobby a la Unión Europea. Aunque en ese sentido el Parlamento Europeo no funciona como las cámaras estadounidenses, el papel de grandes empresas también es muy relevante.

Según Gingras, desde Google piensan que "Google News es valioso como servicio para la sociedad", pese a que "no es un producto que genere ingresos". Como ocurrió en España, muchos medios pueden verse afectados, aunque después de todo, el widget de noticias, que aparece en la primera página de Google, sigue contando con mucha importancia en los envíos de usuarios del buscador a los medios.

El cierre de Google News sería un gran varapalo, pero los efectos en YouTube serían realmente devastadores

Sin embargo, el ámbito de la reforma de Ley de Copyright que más puede afectar a Google no lo hará con Google News, pues de acuerdo a las palabras de Gingras no da ingresos, sino a YouTube, un servicio cuyos funcionamiento se vería muy alterado por el artículo 13.

Los responsables del servicio de vídeo de la compañía de Mountain View ponían "Despacito" como ejemplo. Bajo la nueva directiva, YouTube tendría que bloquearlo ante la falta de información sobre algunos titulares de derechos. Así, los ciudadanos de países miembros podrían quedar gravemente aislados de la mayoría de contenidos de YouTube, algo que pondría en riesgo el negocio de muchas partes. Teniendo en cuenta el monopolio de la plataforma, y de que bajo la reforma tampoco habría alternativa, el consumo de vídeo en Europa podría quedar gravemente maltrecho.

Lo mismo podría pasar con medios pequeños que ganan visibilidad gracias a Google News. Por mucho que haya intereses económicos de Google detrás, las declaraciones sobre cómo esto afecta al usuario final negativamente no parecen descabelladas. Solo toca esperar a enero de 2019 para ver los primeros pasos.