Así es Coronamadrid.com, la web oficial de la Sanidad madrileña que te ayuda a saber si tienes coronavirus

Uno de los muchos factores que han ayudado a China y a Corea del Sur a combatir la propagación del coronavirus ha sido el uso inteligente de las nuevas tecnologías, particularmente a la hora de informar a los ciudadanos y llevar un control de sus síntomas, pues permite .

Esta vertiente de la lucha contra la pandemia parece estar siendo liderada por ahora por la Comunidad de Madrid, la más necesitada de acciones dadas sus cifras de contagios: su presidenta Isabel Díaz Ayuso (ella misma afectada asintomática del virus), ha anunciado hoy en Twitter la puesta en marcha de un servicio web pionero que facilitará que los ciudadanos puedan autoevaluar su estado de salud y así evitar el colapso de las líneas de emergencias y del sistema sanitario.

La web, ya activa en el dominio coronamadrid.com, permite que el usuario actualice cada 12 horas sus estado y reciba de este modo recomendaciones adecuadas a su estado de salud. Permite, además, activar la geolocalización (si el usuario así lo permite), para facilitar una respuesta más ágil desde el sistema sanitario:

Para usar la web, el usuario deberá introducir varios datos personales ("todos los datos recopilados serán encriptados y almacenados de forma segura", avisan sus desarrolladores), empezando por su número de teléfono móvil, así como -posteriormente- nombre, DNI, dirección y fecha de nacimiento.

Posteriormente, deberá responder algunas preguntas relacionadas con los síntomas del coronavirus (fiebre, dolor muscular, sensación de fatiga, problemas gastrointestinales) y sobre la exposición del usuario a pacientes con la enfermedad. Una cuenta atrás de 12 horas indicará al usuario cuándo debe volver a someterse al test.

Si los datos aportados no indican la presencia de coronavirus, el usuario recibirá un mensaje como este:

"Según los datos que has aportado, pareces no tener síntomas o no son suficientes para determinar que tienes coronavirus. En cualquier caso el coronavirus se presenta con síntomas leves en la mayoría de ocasiones. Si los síntomas que tienes persisten o ves que no mejoras, vuelve a autoevaluarte dentro de 12 horas, y si en cualquier caso tu estado empeora, contacta telefónicamente con tu centro de salud y en caso de emergencia al 900 102 112.

Recuerda que los servicios médicos y de atención telefónica deben ser usados únicamente por pacientes que presenten gravedad. ¡Usémoslos con responsabilidad!"