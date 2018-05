Así de naturales son las llamadas que Google Assistant hará por ti para reservar en un restaurante o pedir cita en la peluquería

Los asistentes virtuales se han vendido desde hace años con los apellidos de personales e inteligentes, como si fuesen a convertirse en secretarios digitales de nuestra vida. Y aunque recurrentemente han mostrado funciones interesantes, realmente útiles, su papel continúa siendo secundario y la ayuda que prestan casi una curiosidad. Hasta lo que vimos este martes en Google I/O 2018.

Google Assistant, el asistente virtual inteligente de los de Mountain View presente en móviles y otros dispositivos, ha mejorado tanto que hasta puede hacerse pasar por un humano. Lo hace a través de una característica, denominada Google Duplex, que lleva más allá la inteligencia artificial y la gestión de peticiones gracias a una voz tan natural que parece la de una persona.

Las palabras, la dicción, los titubeos y el tono que emplea Google Assistant son tan naturales que parecen los de un humano

En la última demostración del asistente, Sundar Pichai, director ejecutivo de la compañía, ha demostrado que Google Assistant es capaz de llamar por teléfono para pedir una cita en la peluquería o hacer una reserva en un restaurante. El servicio hará la llamada por nosotros de una forma tan natural que quien esté al otro lado del teléfono muy probablemente no podrá intuir que habla con una máquina.

Las palabras, la dicción, los titubeos y el tono parecen los de un humano como podemos apreciar en el siguiente vídeo. La demo comienza en 1:56:18.

Peluquera: Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Asistente: Hola, llamo para reservar un corte de pelo de mujer para una cliente. Estoy buscando algo el 3 de mayo. P: Claro, deme un segundo. A: Mm-hmm. P: Bien, ¿a qué hora busca? A: A las 12 PM. P: No tenemos disponible a las 12 PM. Lo más cerca que tenemos de eso es a la 1:15. A: ¿Tiene algo entre las 10 AM y las 12 PM? P: Dependiendo del servicio que le gustaría recibir. ¿Qué servicio está buscando? A: Sólo un corte de pelo de mujer, por ahora. P: Vale, tenemos a las 10 en punto. A: 10 AM está bien. P: Vale, ¿cuál es su nombre de pila? A: El nombre de pila es Lisa. P: De acuerdo, perfecto. Veré a Lisa a las 10 en punto el 3 de mayo. A: De acuerdo, genial. Gracias. P: Genial. Que tengas un buen día. Adiós.

Google continúa trabajando en esta función

El esquema de funcionamiento de Google Duplex dentro de Google Assistant. (Google)

No obstante, no debemos obviar que se trata de una demostración preparada y previamente grabada, en la que el resultado naturalmente va a ser positivo. Los responsables de la compañía han dicho que continúan trabajando en esta funcionalidad y que las pruebas con usuarios no comenzarán hasta el verano, en la que un pequeño grupo de personas dispondrán de la característica. Al margen de la preparación, promete y sorprende bastante.

Al margen del Google I/O 2018, la compañía también ha explicado en una publicación de su blog dedicado a la inteligencia artificial que Duplex, como era de suponer, únicamente puede llevar a cabo conversaciones naturales de una temática para la que haya sido entrenado previamente. Es lo que sucede con cualquier inteligencia artificial.

Google Duplex podrá detectar qué tareas de reserva son demasiado complejas para él y las derivará a un operador humano

De momento, funciona únicamente reservando restaurantes, programando citas para ir a la peluquería y obteniendo horas de vacaciones por teléfono. Si el sistema detecta que una tarea no la puede completar de manera autónoma por ser demasiado compleja o por cualquier otro motivo, se la entregará a un operador humano según Google. Habrá que ver los detalles de esto.

