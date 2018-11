Un astronauta encuentra disquetes de la época de Windows 95 en la Estación Espacial Internacional

La Estación Espacial Internacional (ISS) es un "hogar" en el que los astronautas tienen que pasar largas temporadas, conviviendo en un centro de investigación que tiene 109 metros de largo y 88 metros de ancho.

Por este motivo, uno podría pensar que en este lugar se cuida mucho que no haya objetos de más. Hace unos días, la ISS celebraba su 20 aniversario, y el astronauta alemán Alexander Gerst encontró algo que nos ayuda a comprender mejor su antigüedad.

Llevan 18 años en el espacio

Gest publicó un tweet en el que vemos flotando una serie de disquetes que nos transportan a décadas pasadas, con etiquetas en las que podemos leer Norton Utilities para Windows 95/98.

I found a locker on the @SpaceStation that probably hasn't been opened for a while... / Ich habe hier auf der #ISS ein Fach gefunden, das vermutlich schon seit einer Weile nicht mehr geöffnet wurde... #SpaceStation20th pic.twitter.com/XOc3FS8tMm — Alexander Gerst (@AstroAlex) 20 de noviembre de 2018

Como vemos, algunos disquetes tienen el logo de la NASA impreso en la etiqueta, y Gerst afirma que los encontró en un armario de la Estación Espacial Internacional que probablemente llevaba mucho tiempo sin ser revisado.

Si hacemos zoom en la imagen podremos ver que dos disquetes vienen marcados con dos palabras: Shep y Sergei. Esto nos da una pista de su procedencia, ya que se refiere a los astronautas William Shepherd y Sergei Krikalev.

Shepherd y Krikalev viajaron en la Expedition 1: la primera expedición que vivió en la ISS. Eso significa que estos disquetes con software de Windows 95 llevan 18 flotando en el espacio.

Llama mucho la atención que nadie se haya dado cuenta que esos disquetes llevaban en ese armario todo este tiempo. Me pregunto si existe algún equipo en la ISS que todavía tenga disquetera, para poder probarlos.

Si Gerst ha encontrado estos disquetes, es probable que en la Estación Espacial Internacional todavía queden tesoros ocultos que formaron parte de expediciones anteriores.