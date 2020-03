Avalancha de libros plagiados y/o pseudocientíficos sobre el coronavirus, que se cuelan entre los más vendidos de Amazon.com

La actual pandemia de coronavirus está teniendo repercusiones a todos los niveles, pero quizá no imaginabas que una de ellas era repentina avalancha editorial en Amazon: docenas de libros electrónicos que, gracias a las actuales circunstancias, se alzan a los puestos de los más vendidos de la categoría de libros de 'Medicina', imponiéndose a otros más conocidos y reputados que hasta ahora ocupaban dichos puestos.

Estos libros, casi todos con menos de 100 páginas, ofrecen a sus potenciales y preocupados lectores nuevas formas de prevenir o evitar el virus. Sin embargo, en todas las situaciones de crisis, la información falsa suele ser la más exitosa a la hora de difundirse, y esta vez no ha sido una excepción: en su mayor parte, la mayoría de los nuevos lanzamientos caen bien en el apartado del bulo pseudocientífico, bien en el del plagio descarado. O en ambos, en muchos casos.

"Wuhan 2020 Coronavirus Outbreak" es un libro de 99 páginas que afirma estar basado en "sólidas investigaciones clínicas que nos ayudan a comprender mejor la epidemia de coronavirus". Sin embargo, gran parte de su contenido parece extraído de diversos informes disponibles en Internet. Lo mismo ocurre con "Coronavirus", de Corbi Yang, que con 44 páginas promete información sobre "cómo se identificó el virus y qué medidas se han tomado hasta ahora". El problema es que gran parte de su contenido se reduce a un 'copia y pega'.

"Coronavirus: Everything You Need to Know About the Wuhan Corona Virus and How to Prevent It", de Richard J. Baily, tiene un título atrayente ('Todo lo que necesita saber sobre el coronavirus de Wuhan y cómo prevenirlo'), pero sus capítulos están copiados textualmente de diversas webs, incluyendo de la de NBC News, que desveló el caso, causando su retirada de la web de Amazon. Varios más le han seguido en estos últimos días.

Identidades fake, contenido fake, reseñas fake

La página de autor de Baily, como la de muchos supuestos 'autores' de otros libros similares, carece de información biográfica; de hecho, todo indica que no existen. Hablamos de docenas de pseudónimos usados por personas que se autoplublican en Amazon, sin editoriales intermedias que puedan servir de filtro previo, y cuyas copias físicas se publican gracias al servicio de impresión a demanda de Amazon.

Muchos de estos libros también se ven acompañados de críticas positivas tan poco fiables como el libro al que alaban (y, muchas veces, igual de llenas de errores ortográficos y gramaticales). El lenguaje de dichas críticas las delata: calcaldas al de los mensajes de spam que reciben muchos blogs, sus comentarios son tan génericos que se podrían aplicar a prácticamente cualquier libro a la venta en Amazon.

El precio de estos libros oscila entre los 5 y 12 dólares, en su mayor parte, pero son gratuitos para aquellos usuarios del portal suscritos al servicio Amazon Kindle Unlimited, que paga a los autores una comisión por cada 'préstamo'. Precisamente ese último hecho suele citarse como incentivo a la constante aparición de nuevos pseudolibros sobre este y otros temas de interés informativo.

Amazon, que ya ha retirado numerosos libros de esta clase en los últimos días, se defiende afirmando que recurre a una combinación de herramientas de moderación automatizada y humana para evaluar si un libro en concreto viola su política de contenido. Sin embargo, esas técnicas no han impedido que lleguemos a esta situación... precisamente cuando la gente más necesita acceder a información fiable.

Según explica a la NBC Nate Hoffelder, editor de The Digital Reader, la moderación humana deja aún bastante que desear: "tras una década viendo crecer y cambiar Internet, he llegado a la conclusión de que la plataforma es el problema: las compañías de Internet intentan hacer funcionar enormes sistemas automatizados con poca supervisión humana, y los estafadores terminan aprendiendo a aprovecharse de los algoritmos".

Vía | NCBS & The Guardian