Bill Gates cuenta cuándo programó por última vez y qué cambiaría de sus años en Microsoft: sus respuestas más destacadas en Reddit

Bill Gates es una persona que suele ser bastante activa en redes. Recientemente le vimos expresar sus predicciones para 2023 a través de su blog personal, siendo ya una tradición año tras año. Sin embargo, muchos años después de su ajetreada vida vinculada a Microsoft y ahora dedicado a la filantropía en la fundación Bill & Melinda Gates, el empresario sigue demostrando pasión por la tecnología, algo que se puede ver reflejado en su último AmA (Ask Me Anything) en Reddit.

A través del conocido foro, Bill Gates pudo compartir algunas de sus opiniones, pasiones, y anécdotas. Ya lo avisaba en su cuenta de Twitter, donde comentaba que iba a estar un rato contestando preguntas de los usuarios. En este artículo hemos recopilado algunas de las más interesantes.

No es la primera vez que Bill Gates prueba a responder preguntas en Reddit. De hecho, esta es su decimoprimera vez que lo hace, y en varias ocasiones hemos podido aprender datos interesantes sobre la vida del empresario, o las opiniones que comparte sobre la actualidad en el mundo.

La inteligencia artificial, un gigantesco cambio de la tecnología

Gates ha expresado en varias ocasiones su interés por la inteligencia artificial. Los avances tecnológicos que se están realizando en este campo son verdaderamente sorprendentes. De hecho, uno de los ejemplos más recientes lo tenemos con ChatGPT. En este caso, Gates también ha querido dedicarle unas palabras a la herramienta de OpenAI:

Da una idea de lo que está por venir. Estoy impresionado con todo este enfoque y la tasa de innovación.

El empresario sigue pensando que la Inteligencia artificial es una de las tecnologías con más probabilidades de cambiar el mundo en unos años, una respuesta que viene dada tras haber sido preguntado sobre qué gigantesco cambio tecnológico ve similar a Internet.

Sin embargo, también ha querido mencionar las innovaciones que existen en la medicina a día de hoy, como la tecnología de ultrasonidos para ayudar a las mujeres a determinar cuándo deben ir al hospital durante la etapa del embarazo.

"La IA es lo más importante. No creo que Web3 fuera tan importante ni que el metaverso fuera revolucionario por sí solo, pero la IA sí lo es". "La mayor parte de mi tiempo lo dedico a innovaciones como ayudar a las mujeres embarazadas a saber si necesitan ir al hospital con antelación (el trabajo con ultrasonidos que mencioné en mi carta de fin de año). La desnutrición y la anemia también son áreas importantes en las que vemos muchas promesas en este momento".

Móvil, PC que usa y su vinculación actual con Microsoft

Gates respondió a la pregunta de qué teléfono móvil usa actualmente. El ejecutivo porta un Galaxy Z Fold4 de Samsung, remplazando a su anterior Galaxy Z Fold3. De hecho, fue el propio presidente de Samsung, Jay Y. Lee, quien se lo ofreció en Corea del Sur.

El empresario indica que el tamaño de la pantalla le permite no tener que llevar una tablet, sino tan solo su teléfono y PC con Windows. También admite que utiliza a diario software de Microsoft en su teléfono como OutLook.

En lo que a su vinculación con Microsoft se refiere, a día de hoy parece que la compañía le sigue involucrando en algunas investigaciones y planes de producto. Gates comenta que le encanta trabajar con Satya Nadella y sus equipos, pero que actualmente no está al día con la planificación de producto de hardware.

Gates afirma que a día de hoy hace uso del Surface Studio como ordenador personal, comentando que tienen varios de estos equipos en las oficinas.

1985, el último año que Bill Gates picó código para Microsoft

Aunque a día de hoy la programación ya no sea una de sus principales tareas, sigue estando entre uno de sus hobbies.

"Sí, me gusta jugar y programar. La última vez que mi código se incluyó en un producto de Microsoft fue en 1985, es decir, hace mucho tiempo. Ya no puedo amenazar cuando creo que un programa es demasiado largo con que "vendré y lo codificaré durante el fin de semana".

Android y la demanda antimonopolio, dos cosas que atajaría mejor en aquella época

Una de las preguntas a las que también pudo responder Gates fue sobre qué decisiones cambiaría ahora con la experiencia de los años y la retrospectiva de su carrera en Microsoft.

"Fui CEO hasta el año 2000. Ciertamente sé mucho ahora que no sabía por aquel entonces. Dos áreas que cambiaría serían nuestro trabajo en los sistemas operativos para teléfonos (ganó Android) y tratar de resolver la demanda antimonopolio antes".

Si bien Microsoft se mostró firme en el mercado de los ordenadores personales, la firma quedó relegada en cuanto al software de los dispositivos móviles, siendo Windows Phone una de las grandes manchas en su historial.

En lo que respecta a la demanda antimonopolio, se refiere a la que la empresa se tuvo que enfrentar a comienzos de siglo, un juicio que tuvo su veredicto en 2001. Aquella época la corte de Apelaciones de los Estados Unidos acusó a Microsoft de mantener ilegalmente una posición de monopolio dentro del mercado de los ordenadores personales a través de limitaciones hacia otros fabricantes. Todo quedó en un acuerdo donde Microsoft se comprometió a cambiar algunas de sus políticas, aunque en aquellos años fue un gran dolor de cabeza para Bill Gates.

