Bill Gates ha tenido que explicarle a Donald Trump la diferencia entre VIH y VPH

La MSNBC ha obtenido una serie de grabaciones en las que aparece Bill Gates (fundador deMicrosoft) hablando con trabajadores de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Obviamente, este era un ambiente distendido para él, así que aprovechó para contar una serie de anécdotas sobre sus encuentros con Donald Trump en los últimos años.

Desconfianza hacia las vacunas y entradas triunfales en helicóptero

Gates afirma que se reunió con Donald Trump en dos ocasiones: primero en la Trump Tower (en el período de transición a la presidencia, en 2016) y después en la Casa Blanca (en 2017).

Una de las declaraciones más sorprendentes de Gates tiene que ver con el VIH, ya que el ex CEO de Microsoft asegura que Trump no sabía la diferencia entre el virus de inmunodeficiencia humana y el VPH (virus del papiloma humano).

"Pude explicarle que las personas raramente confunden estos dos términos".

También ha contado que Trump le preguntó en los dos encuentros sobre el efecto negativo de las vacunas, una polémica que ha estado de máxima actualidad en los últimos años.

Gates afirma que Trump "estaba valorando la opción de abrir una comisión y así investigar los efectos negativos de las vacunas". Al parecer, Gates le dijo que "eso estaría mal" y le pidió que no lo hiciera.

Otra de las anécdotas define a la perfección como es la personalidad de Trump. Gates cuenta que Trump estaba hablando con su hija Jennifer y estaba siendo muy amable con ella.

Después desapareció de ese lugar y reapareció 20 minutos más tarde en helicóptero. Gates se ríe de que tuviera que realizar algo así, haciendo "una entrada triunfal en helicóptero".

