Binance congela la retirada de efectivo en su stablecoin tras retirarse más de mil millones en un día

En la actualidad las criptomonedas se encuentran en una gran crisis debido a su desplome, y con muchas plataformas que están cerrando dejando a sus clientes sin poder sacar su dinero al encontrarse sin liquidez. Uno de los casos más claros ha sido el de FTX, que ha terminado con su fundador detenido en Bahamas hace pocos días. Ahora esta crisis está azotando de lleno a Binance al congelar la retirada de fondos.

Binance en los últimos días ha registrado una avalancha de solicitudes para poder sacar el dinero que se tenía invertido en su criptomoneda estable, StableCoin, debido a esta histeria colectiva. El problema es que la empresa en muchos casos no ha podido satisfacer tantas solicitudes al superar los 1.000 millones de dólares netos, provocando la congelación de retirada de fondos o lo que se conoce como 'corralito' cuando ocurre en entidades bancarias.

El máximo responsable de Binance, Changpeng Zhao, para poder transmitir tranquilidad ha emitido el siguiente mensaje: "Hoy hemos visto algunas retiradas (1.140 millones de dólares netos). Ya hemos visto esto antes. Algunos días tenemos retiradas netas; otros, depósitos netos. Nuestro negocio habitual". Pese a que le quiere dar normalidad a la situación, el hecho de declarar un corralito en torno a una criptomoneda 'estable' ha provocado numerosas dudas, sobre todo al coincidir con la detención del fundador de FTX. Si bien, esto es algo que ya vimos hace meses.

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us.



I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪



1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS