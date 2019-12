BitTorrent y uTorrent están siendo detectados como amenazas por múltiples antivirus, incluyendo Windows Defender

No por primera vez desde que TRON comprara BitTorrent, las aplicaciones tanto de uTorrent como de BitTorrent han sido marcadas por múltiples antivirus como potenciales amenazas. Tras leer en TorrentFreak que esto estaba sucediendo de nuevo, en Genbeta descargamos uTorrent Web, uTorrent clásico y BitTorrent para Windows para comprobarlo.

De acuerdo al análisis de VirusTotal, todos los archivos son detectados como malware por múltiples motores antivirus, incluyendo el Windows Defender de Microsoft en algunos casos, ESET NOD32, McAfee, TrendMicro, GDATA y más.

Una decena de motores antivirus detectan a uTorrent.exe como una amenaza

No solo eso, las amenazas detectadas son clasificadas como de alta severidad por contener "software potencialmente no deseado", lo que podría estar relacionado con la inyección de AdWare. Mientras algunos motores detectan un posible troyano, otros indican directamente "malware" o "no deseado".

Múltiples entradas también mencionan "Web Companion" como el posible culpable de la alerta. Como apuntan en TorrentFreak, esto probablemente se refiere al software de Lavasoft Ad-Aware que a veces se incluye dentro de uTorrent.

Al momento de escribir esta nota el cliente de BitTorrent ya es detectado por 9 motores antivirus como amenaza, uno más que lo que reportaban en TorrentFreak. Como dijimos antes, no es la primera vez que esto pasa. Antes en TRON han dicho que se trata de falsos positivos, pero el problema persiste.

Por ello nuestra recomendación es optar por alternativas como qBiTorrent, que además de ser open source viene completamente libre de bundles o anuncios, y además te deja descargar torrents directamente desde su buscador integrado, sin los potenciales riesgos de una marca que ya tiene un largo historial de problemas de seguridad.