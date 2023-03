Crear una web en segundos a partir de un boceto: así de increíble es el nuevo GPT-4 para actuar con tan solo una imagen

Estas últimas horas han sido toda una revolución en el sector de la inteligencia artificial. Y es que tal y como esperábamos, OpenAI presentaba de manera oficial GPT-4, la última versión de su complejo modelo de lenguaje que ofrece un gran avance en sus características, obteniendo un desempeño mucho más preciso y con opciones que nos han sorprendido a todos.

Los usuarios suscritos a ChatGPT Plus ya pueden probar este nueva versión, y desde su lanzamiento ya hemos visto pruebas verdaderamente alucinantes, y eso que hablamos tan solo de unas pocas horas. Quizás la más interesante de todas nos la mostraba el propio equipo de OpenAI durante la presentación. Y es que este modelo de lenguaje es capaz de interpretar una imagen de un simple boceto y convertirla en una página web.

Como ya habíamos adelantado, una de las novedades de GPT-4 es su capacidad de interpretar las imágenes, pudiendo comunicarnos con esta inteligencia artificial a través de fotografías que nosotros podamos aportarle. Tal y como nos mostraban durante la presentación, la IA interpretaba un sencillo boceto de la estructura de una página web, y al indicarle a la inteligencia artificial las directrices a seguir, escribió el código necesario para poder desarrollar la página web tal y como se indicaba en el boceto.

La página web de prueba que se utilizó en cuestión era una sencilla web de chistes que al pulsar sobre un botón desvelaba la segunda parte del chiste. Si bien la estructura de la página de prueba era muy simple, el hecho de que la IA pudiese desarrollar el código de la misma en segundos ya es sorprendente.

Tal y como afirmaban en la presentación, interactuar con GPT-4 es hablar con una red neuronal entrenada para predecir cuál es el siguiente paso que debe tomar. En la situación propuesta, se le ofrecía un input parcialmente completado, y la IA determinó cómo desarrollarlo para que el resultado fuera lo más similar posible a las directrices dadas, en este caso el boceto de esta sencilla página web. Todo ello gracias a los miles de millones de parámetros utilizados para entrenar a esta IA.

Con esta idea en mente, cualquiera con nulo conocimiento sobre programación puede desarrollar proyectos la mar de útiles. El caso de Ammaar Reshi, responsable de diseño en Brex, es también muy representativo. Y es que consiguió desarrollar una versión para navegadores del mítico juego de Snake con GPT-4 en menos de 20 minutos.

Can GPT-4 code an entire game for you? Yes, yes it can.



Here's how I recreated a Snake game that runs in your browser using Chat GPT-4 and @Replit, with ZERO knowledge of Javascript all in less than 20 mins 🧵 pic.twitter.com/jzQzSRIkfz