Café sin porno: Starbucks bloqueará el acceso a páginas de contenido adulto desde su Wi-Fi

Si pienso en ir al Starbucks y "caer en el pecado" se me vienen a la mente ciertos postres que quizás no debería haber comprado. Parece que hay personas con gustos muy diferentes a los míos, ya que deciden acompañar su café con una sesión de porno online.

La compañía ya lleva varios años amenazando con implementar una manera que evite que la gente consuma este tipo de contenido mediante sus redes Wi-Fi. Según podemos leer en Business Insider, parece que 2019 será el año en el que se acabará el porno en Starbucks.

En 2016 ya anunciaron que esto ocurriría

La compañía asegura que ha encontrado un método con el que conseguirán bloquear el contenido adulto en la red gratuita que ofrecen en sus locales. Comenzarán a probar este método en los establecimientos de los Estados Unidos:

"Hemos identificado una solución para evitar que este contenido sea visto en nuestras tiendas y comenzaremos a introducirlo en nuestros establecimientos de los Estados Unidos en 2019".

Desgraciadamente, la compañía no ha querido ofrecer más detalles sobre el método exacto que utilizarán para bloquear cualquier sitio explícito. De todos modos, Starbucks asegura que han hecho muchas pruebas para evitar que se bloqueen páginas de contenido "no pornográfico".

De esta manera, la cadena estadounidense conseguirá acallar las críticas de organizaciones como Enough Is Enough: un grupo que se opone a la pornografía y que ha recogido más de 26.000 firmas para que se creara este filtro.

Aseguran que no lo hicieron antes porque estaban estudiando un método que no bloqueara el resto de páginas

En dicha petición, Enough is Enough llega a afirmar que "Starbucks mantiene las puertas abiertas de par en par para que los delincuentes sexuales convictos y los clientes eviten el radar de las fuerzas de seguridad y usen servicios públicos WiFi gratuitos para ver o distribuir gráficos o pornografía obscena, pornografía infantil (un delito ilegal), o participar en actividades de depredación sexual".

De esta manera, Starbucks sigue los pasos de McDonald's, que en el año 2016 anunció que no se podría consumir este tipo de contenido mediante su red Wi-Fi. Ese mismo año, Starbucks declaró que estaban haciendo todo lo posible para implementar un bloqueo que no afecte a la navegación del resto de usuarios.

Dos años más tarde parece que lo han conseguido y dentro de unos meses comenzará a implementarse.