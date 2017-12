Cuando hasta conectarse al WiFi de Starbucks es un riesgo de que te usen para minar critpomonedas

La tendencia que empezó con algunas webs usando los ordenadores de sus visitantes para minar critpmonedas, ha ido evolucionando de extensiones para el navegador, a apps en Android y botnets, hasta sistemas que no dejan de minar aún cuando cierras el navegador, y ahora tenemos el secuestro de redes WiFi públicas como la de Starbucks.

Es lo que pasó en Buenos Aires, Argentina, en la cadena de cafeterías. Noad Dinkin, CEO de la plataforma de Stensul, estaba de visita en la ciudad y descubrió al conectarse al WiFi del Starbucks que esté estaba usando su portátil para minar criptomonedas.

Dinkin notó un extraño retraso de 10 segundos en su ordenador cuando intentó conectarse al WiFi, y luego descubrió el código de un conocido script para minar criptomonedas: Coinhive. El mismo que ya conocemos de casos como el de The Pirate Bay, que se usa para minar Monero.

As soon as we were alerted of the situation in this specific store last week, we took swift action to ensure our internet provider resolved the issue and made the changes needed in order to ensure our customers could use Wi-Fi in our store safely.