Call of Duty: Black Ops Cold War puede ocupar hasta 250 GB de espacio en tu disco

Activision ha publicado los requerimientos mínimos, recomendados (con y sin Ray Tracing), competitivos y Ultra RTX para ejecutar el nuevo Call of Duty: Black Ops Cold War, y los números son tan gordos que el juego puede acabar tragándose todo un SSD.

Mientras que en la versión regular del juego (de lanzamiento) el modo multijugador ocupa "solo 50 GB", la versión completa con todos los modos de juego alcanza los 175 GB. Pero, si tienes máquina suficiente para ejecutar la versión Ultra RTX necesitarás 250 GB de espacio.

El costo de jugar en 4K con Ray Tracing y un framerate elevado

Solo esa versión Ultra RTX necesita tanto espacio. Quizás teniendo en cuenta que el resto de los requisitos son un Intel i9-9900K o AMD Ryzen 3700X, 16 GB de RAM, y una NVIDIA GeForce RTX 3080, es posible que quien tenga una máquina así de potente, tenga al menos uno o dos discos para instalar sus juegos.

250 GB no es una cantidad para nada despreciable de espacio, de hecho, es hasta la fecha el juego más pesado para PC de la actualidad. Antes de este solo otra versión de la misma franquicia, Call of Duty: Modern Warfare, había sobrepasado los 200 GB.

Si bien los juegos modernos ocupan cada vez más y más espacio por sus complejidad y tamaño, sin duda el añadido de texturas 4K y elementos como el Ray Tracing, están haciendo más y más elevados los requisitos de hardware.

Es posible que Activision tarde o temprano haga algo al respecto, y para aquellos a quienes solo les interesa el multijugador, esto no será ni de cerca el mismo problema. Call Of Duty: Modern Warfare fue criticado por la enorme cantidad de espacio que requería, tanto que no hace mucho fue parcheado y el espacio que ocupa bajó de 220 GB a menos de 170 GB, quizás haya esperanza para este también.