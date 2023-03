El canon digital del Gobierno no desaparece, evoluciona: se triplica lo que pagaremos en móviles y ahora llega hasta en relojes

Cuando se adquiere un ordenador, un móvil o incluso un disco duro seguro que has visto en la factura que se paga un extra denominado "canon digital". Este impuesto que lleva vigente desde el 2017 se cobra en aquellos dispositivos que ofrezcan copia de obras que están sujetas a propiedad intelectual. Desde ayer este impuesto se ha actualizado a través de Real Decreto publicado en el BOE, aumentando su cuantía para móviles y con nuevos beneficiarios.

Como hemos comentado, este impuesto se estableció con una gran polémica y muchas dudas en el año 2017 de manera “transitoria” también a través de decreto ley. Dentro de la propia ley el Gobierno se daba un año para poder establecer las tasas definitivas, pero han tardado al final cuatro años y medio en establecer estas tasas definitivas que entrarán en vigor el 1 de junio de 2023.

Así ha evolucionado el nuevo canon digital

Con este impuesto definitivo, hay buenas y malas noticias en comparación con las tasas provisionales. En el caso de los discos duros encontramos una buena, ya que se ha visto reducido el pago que se tiene que hacer, tanto en los internos como en los externos. Esto es algo que también ocurre en las impresoras monofunción o en los BLU-RAY.



CANON HASTA EL 1/7/2023 canon a partir del 1/7/2023 cd grabable 0,08 0,08 dvd/blu-ray 0,28 0,21 memoria usb de más de 64,01 gb 0,24 0,24 teléfono no inteligente 1,10 1,10 smartphone 1,10 3,25 reloj inteligente - 2,50 tablet 3,15 3,75 hdd externo > 6tb / SSD externo> 1 TB 6,45 4,00 HDD interno> 6TB / SSD INTERNO > 1 TB 5,45 3,00 impresora multifunción 5,25 5,25 impresora monofunción 4,50 4,00

Pero no han corrido la misma suerte los teléfonos móviles que han visto incrementado el pago que se tiene que hacer al pasar de 1,10 euros a los 3,25 euros en los smartphone, mientras que los teléfonos no inteligentes se mantienen estables en 1,10 euros. En el caso de los relojes inteligentes, también se encuentran recogidos en esta nueva ley (algo que no ocurría en 2017) teniendo que pagar ahora de manera extra por ellos 2,50 euros.

Otra de las grandes novedades, además de la inclusión de los smartwatch, recae en que los periódicos ahora también van a poder beneficiarse de este cánon digital. En el decreto hay tres grandes categorías que son vídeo, audio y libros o asimilador. En esta última es donde se van a integrar los periódicos como beneficiarios siempre que tengan un mínimo de 24 páginas, abriendo el paso a estos contenidos digitales o en papel. Además, en lo que se refiere a libros también se agregan las publicaciones de partituras, que tampoco estaban contempladas.

El decreto ley también regula la cantidad de dinero de cada dispositivo que va a parar a cada categoría. Por ejemplo, en relojes inteligentes el 10% del canon va a ir a publicaciones y la mayoría del dinero irá a audio y vídeo. En el caso de los libros el 55% irá a los autores y el 45% a los editores, y en los audios el 45% va para autores, 27,5% para intérpretes y otro 27,5% para productores.

