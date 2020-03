Carrefour, Día y Mercadona online: estos son los planes de reparto ante el coronavirus de los principales supermercados

La situación de los supermercados online depende mucho de la demanda y de las decisiones que tome el Gobierno, por lo que mantendremos actualizado este artículo.

En estos días de pandemia de coronavirus, una de las grandes recomendaciones de los expertos, si no la más grande, es no salir de casa. Eso implica que todas las personas busquemos alternativas para abastecernos, sobre todo sabiendo que en ciertos casos está cundiendo el pánico, y la gente está vaciando ciertos supermercados, algo que ya ocurría hace días en desinfectantes.

Una de las grandes alternativas para hacer la compra es recurrir a los supermercados online, que realizan reparto a domicilio por franjas horarias, y que incluso en semanas de absoluta normalidad vienen bien porque, por poco o ningún coste, permiten que compremos sin tener que desplazarnos o perder tiempo en colas. Sin embargo, antes la actual coyuntura, algunos de estos servicios se están colapsando. Por ello, hemos querido preguntar qué planes tienen para seguir vendiendo estos días. Veamos qué políticas proponen Día online, Mercadona online y Carrefour online.

Carrefour online

Carrefour online es un servicio que hace envíos de alimentación con un coste de 9 euros en compras inferiores a 90 euros. Desde la compañía han sido bastante escuetos en las declaraciones, aunque tienen alta demanda por el comunicado que nos han remitido (y que se puede leer en la web):

En estos momentos estamos priorizando las entregas a personas mayores, personas con movilidad reducida, personas con discapacidad y personas en cuarentena.

Es decir que probablemente cueste mucho comprar online con ellos, cosa totalmente comprensible ante las situaciones a las que se enfrentan los colectivos mencionados.

Día

Desde Genbeta hemos podido hablar con el departamento de comunicación de la cadena de supermercados Día, que cuenta con reparto a domicilio online gratuito para pedidos de más de 50 euros. Desde la compañía nos confirman que en los últimos días han tenido un pico de pedidos por el coronavirus. No nos han ofrecido cifras concretas de incremento de pedidos, pero como dato interesante, nos cuentan que si antes desde la web daban un plazo de entrega el mismo día o 24 horas de entrega, ahora esa ventana temporal se sitúa entre 48 y 72 horas.

Desde Día nos han expresado la intención de reducir esos plazos, ampliando el número de pedidos por cada franja horaria, pero no nos pudieron hablar de planes concretos más allá de aumentar la actividad y los turnos. Reconocen que "se hará lo que sea necesario", admiten que tienen contactos com empresas de trabajo temporal, algo que permitiría hacer más entregas. En este momento, en la web podemos leer esto:

"Informamos a nuestros clientes de que nuestras tiendas permanecerán abiertas en horario habitual. En este momento, el servicio online podría verse afectado debido al aumento de pedidos".​​​​​​

Los envíos se hacen desde las tiendas de barrio, y también desde dark stores, almacenes que no están abiertos al público y que estos días son parte fundamental del abastecimiento ante el crecimiento exponencial de la demanda. En cuanto a la parte de la seguridad de los repartidores y de los clientes, afirman que "están siguiendo las recomendaciones de Sanidad", manteniendo distancias de seguridad de dos metros, dejando las notas en la puerta, etc.

Es algo problemático, porque el protocolo normal suele implicar la firma del albarán de entrega, con la entrega en muchos casos de un bolígrafo por parte del repartidor. En este sentido, expresan que "las medidas de prevención se están reforzando en las tiendas físicas (con gel de manos en las cajas) y en las online".

Mercadona online

Desde Mercadona online, donde tienen un coste de entrega de 7,21 euros, han sido mucho más escuetos que en Día en los datos ofrecidos, pero anteriormente ya habíamos podido saber más de cómo ha afectado el coronavirus a la actividad de la cadena. Según informó El Español, desde el día 11 Mercadona ha suspendido pedidos online en zonas por alta demanda. Pasó primero en Madrid y luego en otras zonas muy pobladas como Málaga.

Mercadona ha paralizado la venta online en zonas de alta demanda, pero prometen servir cuando se sirvan los pedidos pendientes

En ese sentido, aunque no han podido ofrecernos datos oficiales, desde la compañía confirman que "hay algunas zonas donde los tramos horarios están llenos y hasta que no sirvamos los que tenemos pendientes, no vamos a servir más. Conforme se vayan liberando tramos iremos sirviendo."

Al preguntar por recomendaciones especiales para clientes y repartidores, la respuesta de la compañía es que "se puede trabajar/comprar con total tranquilidad", y que sus "medidas higiénicas garantizan los máximos estándares de seguridad alimentaria". Para que siga siendo así, insisten en que están "en permanente contacto con las Autoridades Sanitarias para seguir las instrucciones y recomendaciones que nos digan en cada momento".