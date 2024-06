La carrera que nadie quiere estudiar, pero tiene una tasa de empleo cerca del 100%

Esta semana sin duda es una de las más importantes para muchos estudiantes al decidirse con una serie de exámenes su futuro académico con la carrera que van a terminar estudiando. Ahora mismo estamos en una situación competitiva en la que se va a tener que superar la nota de otra persona para poder tener una plaza en la carrera que se quiera.

Pero después de esta semana vamos a tener la gran duda: ¿qué carrera quiero estudiar ahora? Muchos estudiantes tienen esta decisión realmente clara desde hace muchos meses, pero otros se van a tener que enfrentar a ello en el proceso de admisión.

Una carrera desconocida pero con una gran demanda por las empresas

Lógicamente, siempre hay carreras que son realmente populares y son escogidas por los estudiantes en un primer lugar, pero otras quedan en el olvido. Uno de los puntos más importantes a la hora de elegir debe ser la tasa de empleabilidad aunque también tiene que influir si gusta o no estudiar determinados grados. Porque la realidad es que estudiar algo que no es de tu agrado no siempre es lo más recomendable.

Y es que precisamente hay opciones que quedan durante el proceso de selección totalmente abandonadas, pero cuentan con una tasa de empleabilidad del 100%. El problema aquí es que al estudiante no se le llega a informar de todas las carreras que existen y en muchos casos nos quedamos con las más comunes como ADE, derecho, filología o medicina.

Pero según los estudios, estudiar ingeniería agrónoma es una buena opción de acabar el grado con trabajo, aunque ahora mismo su demanda ha caído en picado. Una de las principales razones por la que los estudiantes no optan por ellas es porque lo relacionan con trabajar en el campo, algo que ahora mismo poca gente quiere hacer.

Ahora mismo, las empresas tienen una necesidad real de tener ingenieros agrónomos, y es por ello de la importancia de transmitir correctamente las necesidades que tiene el mercado en la actualidad por parte de los centros educativos. Y es que hay otras muchas carreras que se cogen por descarte que al terminar tienen una baja empleabilidad, pero esta sin duda es una opción muy a tener en cuenta por todos los futuros universitarios.

