El CEO de OpenAI reacciona a la carta de Elon Musk sobre el riesgo de la inteligencia artificial: "Tranquilo en el ojo del huracán"

"Todo muy calmado en el ojo del huracán", tuiteaba hace tan sólo tres horas Sam Altman, CEO de OpenAI y principal responsable, por ello, de la creación de ChatGPT y GPT-4. Ese 'ojo del huracán' al que se refiere es la reacción del público a la carta abierta presentada ayer por 1.000 expertos del campo de la inteligencia artificial, en la que se pedía una moratoria al desarrollo de nuevos modelos avanzados de la misma.

Unas horas antes, Altman publicaba otro tuit en el que hacía su propia aportación al debate, planteando los tres principales elementos que necesitamos para encarar con seguridad un futuro en el que llegue a desarrollarse una IA fuerte:

"La capacidad técnica para alinear una superinteligencia ". (Para comprender mejor este concepto, le cedemos la palabra a la Wikipedia: "Si una IA es competente, pero persigue objetivos que no han sido previstos por los investigadores, se dice que no está alineada").

". (Para comprender mejor este concepto, le cedemos la palabra a la Wikipedia: "Si una IA es competente, pero persigue objetivos que no han sido previstos por los investigadores, se dice que no está alineada"). "Suficiente coordinación entre la mayoría de los principales proyectos de IA general [o IA fuerte]".

entre la mayoría de los principales proyectos de IA general [o IA fuerte]". "Un marco regulatorio global efectivo que incluya la gobernabilidad democrática".

Pero, ¿por qué Altman no realizó esa aportación en el marco de la propia carta abierta? Y, más importante aún, ¿por qué se sitúa el propio Altman dentro de tal 'ojo del huracán'?

La carta del "imbécil" que "se preocupa de verdad"

Porque dicha carta sitúa explícitamente a GPT-4 como el límite de lo aceptable en cuanto a potencia de la IA, por lo que —de implantarse sus recomendaciones— constituiría un obstáculo al desarrollo de un teórico modelo GPT-5. Sam Altman es, de hecho, la ausencia más clamorosa entre el listado de grandes nombres del sector que pusieron ayer su firma en la carta.

Posiblemente, tampoco ayudase a convencerlo de estampar su firma en tal documento el hecho de que uno de los mayores impulsores de éste sea Elon Musk, con quien mantiene una tensa relación desde que el hoy CEO de Twitter saliera de OpenAI tras haber cofundado la compañía junto a Altman y otros.

Musk no ha ocultado sus críticas a la estrategia que Altman ha seguido desde entonces, y el propio Altman no ha ocultado que Musk le parece un "imbécil" aunque reconoce que su preocupación por la evolución de la IA es sincera:

"Por decir algo positivo sobre Elon, creo que realmente se preocupa por un futuro en el que exista inteligencia artificial general [también llamada IA fuerte]. Es decir, es un imbécil, y cualquier otra cosa que queiras decir de él; tiene un estilo que no es el que yo querría tener. Pero creo que realmente se preocupa, y se siente muy estresado por cómo va a ser el futuro de la Humanidad".

Visto todo lo anterior, no es de extrañar que muchos hayan visto la carta de ayer como un gesto contra los intereses de OpenAI… a pesar del hecho de que ha sido el propio Altman quien sentó las bases de la misma cuando OpenAI publicó hace un mes su documento "Planning for AGI and beyond" (Planificando para la IA general y más allá)…

…y empezó a decir a cualquiera que quisiera escucharle que no descartaba que acabáramos viendo una IA que causara "miedo", y que su propia compañía estaba "asustada" por los posibles usos delictivos de la inteligencia artificial… todo ello mientras es la propia OpenAI quien lidera el mayor salto tecnológico de la IA en muchos años y quien más se beneficia del 'boom' comercial que está experimentando.

Si alguien considera a Musk, Wozniak y cía 'exagerados' o 'paranoicos' por pedir una mera moratoria de 6 meses, debemos recordar que el propio Altman reconoció en 2016 contar con su propio búnker para permanecer a salvo de pandemias y de "ataques de la IA".

