Elon Musk cofundó OpenAI pero se fue decepcionado: ahora quiere competir con ellos desarrollando su propia alternativa a ChatGPT

En 2015, Elon Musk fue uno de los cofundadores de OpenAI, una organización que por aquel entonces no tenía ánimo de lucro. Le acompañaban, entre otros, el polémico Sam Altman, actual CEO de OpenAI. Pero tan sólo 3 años después, Musk abandonaba la directiva de la compañía de inteligencia artificial.

Hace poco más de una semana, Musk se pronunciaba en público sobre OpenAI, afirmando que su criatura ya "no es en absoluto lo que pretendía": es decir, una organización sin ánimo de lucro y pro-open source que sirviera de contrapeso a Google, que por aquel entonces protagonizaba la mayor parte de los avances en IA con su subsidiaria DeepMind.

OpenAI was created as an open source (which is why I named it “Open” AI), non-profit company to serve as a counterweight to Google, but now it has become a closed source, maximum-profit company effectively controlled by Microsoft.



Not what I intended at all.