PewDiePie asegura que todo su contenido ha sido prohibido en China tras hablar de las protestas de Hong Kong y burlarse de su líder

Felix Kjellberg, más conocido como PewDiePie, es el poseedor de una de las cuentas de YouTube más populares del planeta. Además de estar al día de los últimos memes y videojuegos, también es conocido por haber protagonizado algunas polémicas históricas en la plataforma.

Hace unas horas publicaba un nuevo vídeo en el que reconocía "estar prohibido en China", tras haber hablado sobre las protestas en Hong Kong y haberse burlado de Xi Jinping (presidente del país), declarando que se parece a Winnie the Pooh.

"Bueno chicos, lo logramos. Me han baneado en China. Después de hablar de las protestas de Hong Kong, y de burlarme de su líder por parecerse a Winnie the Pooh, me han baneado en China".

No es el único caso

En su, ya clásico tono irónico, PewDiePie aseguró entre risas que sentía que todos aquellos que están en China ya no puedan ver sus vídeos y que esta situación (pese a ser graciosa) "apesta":

"Si buscas algo relacionado con PewDiePie en cualquier foro tipo Reddit en China o en un vídeo relacionado con YouTube, aparecerá completamente en blanco. Me río, pero lo siento si estás en China y tratas de ver mis videos. Eso apesta un poco".

El famoso YouTuber estuvo publicando algunos tweets sobre lo sucedido, y en uno de ellos llegó a revelar que China llegó a tomar posesión de los derechos de autor de su nombre en 2017 y no ha podido oponerse a ello:

China took copyright of Pewdiepie in 2017 without me being able to stop them anyway, guess they can't sell any more pewdiepie wedding dresses now lol pic.twitter.com/EkdWR63bYW — ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (@pewdiepie) October 20, 2019

PewDiePie, que actualmente tiene más de 100 millones de suscriptores en su canal, sigue los pasos de South Park y del DJ y productor Zedd (en este caso simplemente por haberle dado like a un tweet de la famosa serie de animación de Comedy Central).

I just got permanently banned from China because I liked a @SouthPark tweet. — Zedd (@Zedd) October 10, 2019

Una de las señas de identidad de South Park es estar al tanto de lo que ocurre social y políticamente en todo el mundo. Recientemente lanzaron un episodio titulado 'Band in China', en el que ridiculizan la censura del país.

Como vemos, las manifestaciones en Hong Kong están en el punto de mira de China, también en Internet. Esto lo pudimos comprobar a principios de este mes, cuando Blizzard vetó a un jugador profesional de HearthStone por defender las manifestaciones de Hong Kong en un streaming.