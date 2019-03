Fans de PewDiePie crean ransomware que bloquea tus archivos hasta que llegue a 100 millones de suscriptores

La guerra entre PewDiePie y T-Series por ser el canal con más suscriptores del planeta está llegando a puntos un tanto preocupantes. Ahora conocemos que los fans del conocido YouTuber han creado un ransomware que tiene como objetivo promocionar la cuenta de Felix Kjellberg.

Lo han bautizado como PewCrypt.exe, y este programa se encargará de bloquear nuestros archivos hasta que PewDiePie llegue a los 100 millones de suscriptores (al momento de escribir este artículo tiene 90,7 millones).

Suscríbete a PewDiePie y siéntate a esperar

Una vez que se haya ejecutado en un equipo, aparecerá un mensaje que te comunica que tus archivos han sido cifrados y debajo se muestran dos barras (una de color azul y otra de color rojo) que indican cómo va la batalla de suscriptores entre estas dos cuentas.

Además, aparecen unas instrucciones muy claras sobre lo que debemos hacer. Para empezar nos dicen que nos suscribamos al canal de PewDiePie (si hacemos click sobre el logo nos llevan directamente a la cuenta de YouTube) y que debemos esperar hasta que llegue a 100 millones de suscriptores para así recuperar nuestros archivos.

Si, en cambio, T-Series acaba superando al YouTuber sueco (es decir, si llega antes a los 100 millones de suscriptores), el programa nos avisa que todos nuestros archivos serán eliminados.

Aparece una herramienta para descifrar tus archivos

De momento se desconoce quién ha sido el creador (o creadores) de este ransomware. De todos modos, una cuenta de Twitter anónima ha publicado una herramienta que nos permite descifrar nuestros archivos.

I made this whilst learning java 😂I hope I didn't cause to much of an issue for anyone. Here is the decryption tool: https://t.co/2hkUIsLRxv its command line based. Keep up to good work — JustMe (@JustMe79194181) 25 de febrero de 2019

Afirma que lo creó "mientras aprendía Java" y "espera que no haber causado muchos problemas a nadie". Quizás ha publicado esta "solución" para evitar posibles enfrentamientos con la justicia, y hay que decir que este programa habrá que ejecutarlo desde la línea de comandos.

No es la primera acción de este tipo llevada a cabo por los fans de PewDiePie para ayudarle a conseguir más suscriptores. Hace unos meses hackearon miles de impresoras, pidiendo igualmente a las víctimas que se suscribieran al canal de Felix Kjellberg.