Una de las mayores guerras de Internet se está dando en la arena de YouTube, y es que el youtuber con más seguidores, PewDiePie, está a punto de ser superado por T-Series, un canal de música indio. Los fans de la estrella sueca están haciendo todo lo posible para que siga siendo el número uno, pero un hacker ha ido más lejos de lo esperado y ha pasado a "dar órdenes" a miles de usuarios de impresoras, tras hackearlas.

Según recoge The Verge, en los últimos días muchos usuarios de Twitter han subido numerosas fotos a folios en los que se puede leer lo siguiente:

@pewdiepie I work in IT around Brighton and our Printers are being hacked....is this your propaganda? pic.twitter.com/xIRCGEQoNB

Se pide ayuda para que T-Series "que simplemente sube vídeos de tráilers y canciones de Bollywood" no supere a PewDiePie. Las instrucciones son claras. Desuscribirse de uno, suscribirse al otro y compartir el mensaje en redes con #SavePewDiePie.

La autoría de la acción se la atribuido un hacker tras la cuenta @TheHackerGiraffe. Según ha contado en la red social y más tarde al medio, realizar todo el proceso (aprender cómo hacerlo, descargar lo necesario y automatizar) no le llevó más de 30 minutos.

Para hackear las impresoras aprovechó un puerto de red abierto en miles de impresoras en todo el mundo, una vulnerabilidad documentada. Para el proceso y envío de documentos usó una aplicación llamada PRET, que llega a contar con tanto control sobre la impresora que puede hasta dañarla físicamente.

Spread the word with your friends about printers and printer security! This is actually a scary matter. Will tweet everything about this entire #pewdiepie hack later to explain to everyone exactly what went down. Also @pewdiepie please notice me