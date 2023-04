China quiere competir contra ChatGPT y EEUU: estas son las tres IA con las que le hará frente

En la actualidad estamos viendo como hay una auténtica guerra dentro del mercado de las inteligencias artificiales y los diferentes desarrolladores. Y como se podía llegar a esperar, China no se quiere quedar fuera de este mercado tras la presión que está practicando Estados Unidos y sus aliados en el ámbito tecnológico. Esto hace que China no se puede permitir quedar un paso por detrás que los países de occidente, y esto pasa por crear nuevos modelo de IA para competir con los existentes.

A día de hoy ChatGPT no está disponible en China y no existe ninguna inteligencia artificial que le haga frente en este país, aunque son muchos los intentos que se están haciendo. Hace poco precisamente hablábamos de que China parecía una potencia en IA pero su primer rival para ChatGPT había sido una gran decepción llamada Ernie y desarrollado por Baidu. Este se lanzó en fase beta de manera apresurada para entrar en esta guerra, y confirmó por qué las prisas no son buenas consejeras.

China quiere participar en el avance de los bots conversacionales

Este servicio se lanzó en fase beta a través de invitación, pero no está solo en este mercado de inteligencias artificiales chinas. Por parte de Alibaba se presentó el viernes pasado Tongyi Qianwen que también se encuentra en beta y que se espera que próximamente esté en abierto para poder “combatir” contra el liderazgo de ChatGPT.

Con estos lanzamientos las empresas chinas se están poniendo las pilas para no quedarse atrás en un mercado que está dominado por ChatGPT junto a una gran inercia positiva. Y es que está claro que en un futuro la inteligencia artificial va a jugar un papel muy relevante en la vida de todos nosotros, aunque en países como Italia se encuentre bloqueada por dudas en la política de protección de datos.

Pero además de estos dos bots conversacionales, también ha llegado SenseNova de la mano de SenseTime, que está detrás también de SenseChat. Este es uno de los más ambiciosos y que más ruido puede generar en occidente gracias a que cuenta con características similares a ChaGPT con conversaciones fluidas a través de lenguaje natural y generación de contenidos.

A partir de aquí se va a iniciar una auténtica guerra en China entre estas tres inteligencias artificiales para poder hacer frente a Estados Unidos. Debemos recordar que desde la administración Biden están limitando las exportaciones de circuitos integrados para aplicaciones de IA desarrollados por NVIDIA y AMD, lo que puede afectar a la operatividad de esta tecnología. Pero desde SenseNova han informado que cuentan con las GPU necesarias para poder mantener su software, aunque van a estar condenados a generar sus propios chips para ser independientes y no tener problemas en la expansión.

