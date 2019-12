Cierra Mangastream, una de las mayores webs de escaneo y traducción de manga

Los lectores de manga que no esperan a que las editoriales traduzcan fuera del mercado japonés están de luto. O casi, porque ha cerrado Mangastream, una de las mayores webs de escaneo y traducción de manga. Y lo ha hecho sin despedirse en la página web, que ha desaparecido. El mismo destino ha corrido la cuenta de Twitter.

Según informa TorrentFreak, la editorial Shueisha demandó por infracción de propiedad intelectual a la web en un tribunal estadounidense a principios de año, lo que podría explicar el cierre repentino de Mangastream.

Como afirman en el medio, aunque las webs de escaneo y traducción hagan una gran labor llevando el manga fuera de las fronteras japonesas, y hayan sido protagonistas en la expansión mundial de muchas obras y series como One Piece o One Punch Man, desde las editoriales no perdonan lo que consideran una práctica ilegal con la que han perdido dinero.

Por otra parte, se puede argumentar que, como han demostrado las búsquedas de torrents de 'The Mandalorian' en las últimas semanas, en los países donde Disney+ se ha lanzado, las descargas son menores.

Las webs de traduescaneo de manga están cayendo poco a poco

El caso de Mangastream no es el único polémico este año. Estos días, otro de los actores importantes del sector Jaimini’s Box, ha anunciado que dejará de escanear y traducir la mítica revista semanal Shūkan Shōnen Jump, fundada en 1968. Ahora se centrarán en Webtoons y en mangas de otras revistas. Así proyectos de la envergadura de One Piece, Black Clover o Dr.Stone quedan de momento sin sus mejores traductores. Desde Jaimini’s Box han contado lo siguiente

"Si aún no lo has visto, Mangastream ha decidido dejar de trabajar en la serie WSJ en general. Lo importante es que creemos que es un buen lugar para que nosotros también acabemos"

Desde este grupo emplazan ahora a utilizar Manga Plus, la plataforma online de Shueisha, la editorial que según TorrentFreak denunció a Mangastream ante la justicia estadounidense solicitando a Cloudflare todos los detalles que tuviera sobre el nombre del dominio.

Este mismo año, en septiembre, pasó algo con otra más de las grandes, Manga Rock, que cerró y eliminó su aplicación de iOS y Android para comenzar a operar como servicio autorizado por la editoriales. Si entramos ahora en la web, vemos que opera de forma totalmente transparente, tras haber llegado a ser más popular que webs de descargas torrent como The Pirate Bay. Era un dato que sorprendía en Torrentfreak, pues su web solo era un lugar de paso en general, frente a las apps de iOS y Android.